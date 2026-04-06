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胡定欣忽然失控泪洒舞台 网民：发生咩事啊佢？ 献唱一曲疑忆坎坷情路幸觅得真爱

影视圈
更新时间：17:28 2026-04-06 HKT
发布时间：17:28 2026-04-06 HKT

TVB两届视后胡定欣去年10月突然宣布婚讯，与外科医生陈健华（Akin）到新西兰皇后镇举行婚礼。胡定欣婚后便离巢TVB，将事业重心放到音乐上，最近更展开巡回演唱会，在内地深受欢迎。胡定欣前日（4日）巡回到珠海，演唱期间一时感触在台上爆喊，掀起网民热议。

胡定欣喊到面容扭曲要调整情绪

胡定欣近期在大湾区展开巡回演唱会演出，最近到珠海站举行演唱会，在现场演唱王菀之歌曲《好时辰》时，胡定欣似乎被歌词触动，中途突然在舞台上洒泪，而且喊到面容扭曲，要转身背向观众调整情绪，勉强唱下去。不少现场粉丝在台下为胡定欣打气，胡定欣表示：「多谢你！」才唱完最后一句。

胡定欣爆喊影片在网上疯传，引起网民关注：「发生咩事啊佢？」，有网民反问：「可能唱不上去」。有现场观众指胡定欣唱功稳定，估计受歌词影响忆起往事：「看看歌词，好时辰才找到你，天公对她公平」、「她唱这首想起老公所以哭不成声」、「好时辰才遇到你，他们两个感情好好啊」。另有网民赞胡定欣：「哭也这么美」。

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胡定欣曾与多位圈中人拍拖

44岁的胡定欣入行25年来，曾与多位圈中人拍拖，可惜遇人不淑，早在参加新秀时挞著吴浩康，秘密拍拖逾两年，传出因庄思敏介入导致分手。胡定欣之后与马国明传绯闻，其后被撞破恋上圈外人沈栢淳，分手后恋上著名音乐人陈明道（Terry），最终无疾而终。

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传胡定欣曾上错「贼船」

要数胡定欣的感情生活，不能遗留陈展鹏，二人在2015年合作《城寨英雄》时传绯闻，并凭此剧携手封视帝视后，两年后再合作《同盟》，被公认为「一对」。同年爆出陈展鹏与单文柔摸黑上山顶，翌年结婚。有传胡定欣自责无带眼识人上错「贼船」，传出双方反目，直至近年才关系破冰。

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