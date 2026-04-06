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全智贤大露背谷丧尸电影《群体》 池昌旭太靓仔令导演延尚昊怀疑人生

影视圈
更新时间：18:15 2026-04-06 HKT
发布时间：18:15 2026-04-06 HKT

卖座韩片《尸杀列车》导演延尚昊执导的新丧尸片《群体》，今日在首尔举行发布会，主演的全智贤、池昌旭、具教焕、高洙、申铉彬、金信禄等亮相，一众演员以黑色打扮示人，唯独全智贤穿上白色套装，抢尽镜头。全智贤继《复国者联盟》后，相隔11年再拍电影，她表示：「好久没拍电影，太激动了！我作为导演的忠实粉丝，可以用导演的作品来跟大家见面，真是太好了。从某种意义上说，能与如此优秀的演员合作的机会，甚是少见，故毫不犹豫地选择了这部作品。」

全智贤11年后再拍戏

延尚昊则忆述首次与全智贤见面的经过，「老实说，我从来不敢考虑找全智贤演出。而我在某个地方听说全智贤对我的作品感兴趣，所以我试了一下。我第一次和全智贤在一间咖啡店见面，她进来的那一刻，我感觉一部电影就在我眼前展开！她从《我的野蛮女友》到《复国者联盟》，展示出不同层面的演技，她被称为顶级演员，或超级明星不无原因。」导演跟池昌旭亦是首次合作，他笑说：「我不禁反思如此靓仔的人也这么努力生活，那我到底在做甚么？」又分享有一日池昌旭似乎对演出不太满意，并传短讯给导演致歉，延尚昊心想：「生得这么靓仔的人，演戏这么认真，合适吗？」其言论逗得全场大笑。

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