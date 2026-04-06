61岁张达明脸颊凹陷颈筋暴现 与黄子华吴镇宇饭叙照曝光 抗癌成功后身体状态大不如前

吴镇宇的儿子吴费曼近日在社交平台分享父亲与好友黄子华、张达明饭叙的合照，这个曾以栋笃笑《须根Show》风靡一时的黄金组合，久别重逢，瞬间引爆了粉丝的集体回忆。但网民焦点却落在张达明的暴瘦外貌上，成功抗癌的他，身体状况大不如前，令不少网民甚为担心。

黄子华跟好友吴镇宇、张达明饭叙

黄子华、吴镇宇及张达明三位好友在餐厅内举杯畅饮，气氛轻松写意，尽管张达明面露微笑，精神看似不错，但其暴瘦的身形状态，却让人无法忽视。照片中的他，与身旁精神饱满的吴镇宇形成鲜明对比，脸颊深深凹陷，颈骨与青筋清晰可见，整个身躯显得异常单薄，与他当年凭借周星驰电影《大内密探零零发》中「皇帝」一角，为人熟知的饱满喜感形象，判若两人。

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张达明化疗后身体重金属中毒

现年61岁的张达明，在2011年确诊第三期鼻咽癌，连串的化疗与电疗虽然最终助他战胜癌魔，但因为化疗副作用，令他体内重金属「铂金」含量超标63倍，引发严重中毒，进一步摧毁其神经系统，导致四肢长期麻痺、活动能力受损。张达明挨过抗癌之路，却未能挽救婚姻，于2016年与结缡15载的老婆何念慈离婚，可谓历尽人生高低起伏。

张达明获周润发陪跑练气

张达明康复后，积极锻炼身体，在周润发的陪伴下行山练气，并重投演艺事业，更在2020年凭电影《麦路人》的精湛演出，勇夺香港电影金像奖「最佳男配角」，演技备受肯定。张达明暴瘦近照曝光后，网民担心他的身体状况，纷纷留言为他打气。

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