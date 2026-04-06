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佘诗曼劲吸金等通知拍《正义女神》舞台剧 周嘉洛3年级赢「最佳男主角」成入行契机

影视圈
更新时间：14:46 2026-04-06 HKT
发布时间：14:46 2026-04-06 HKT

佘诗曼、周嘉洛、蒋祖曼、马贯东等，齐集中环终审法院取景，拍摄热播剧《正义女神》7集番外篇，吸引大批剧迷及路人围观。阿佘与周嘉洛受访，问到是否因为反应好而拍摄番外篇？她指剧集拍完后便有计划，是次与她所代言的银行合作，会拍摄3日，分别在香港、深圳取景。

《正义女神》7集番外篇在香港、深圳取景

再度以「言官」打扮上阵，阿佘笑言「回忆翻晒嚟」，难得的是一班伙伴这么快便能聚首。提到阿佘吸金力强再拍番外篇，她笑言想与周嘉洛凭该剧造型接眼镜广告，周嘉洛称不会拒绝，「同阿佘拍甚么也好！」而重回终审法院拍摄，阿佘指上次是年多前拍《正义女神》，「有好多回忆，特别系同炜哥（陈炜），因为我哋经常喺呢度相遇、斗嘴。」对于首次合作的周嘉洛，阿佘对他有赞无弹：「我觉得他洗脱咗之前形象，一直感觉佢个性比较搞笑、轻松，呢次佢寡言，唔系本色演出，全部都系演技！」周嘉洛听到评价开心得飞上天，向观众证明了自己的另一面，笑言想演「斯文变态」角色。

佘诗曼、黄子华合演舞台剧？

另外，周嘉洛曾爆阿佘人前人后两个人，私下是「贪玩仔」，阿佘形容是Work hard, play hard，始终工作压力大，工作时认真工作，游戏时游戏。问到是否约打麻雀减压？阿佘指好难约齐人，之前约过，「但打风取消，今次难得一齐拍摄，周嘉洛请食饭啦！」至于可有计划拍其他延伸作品例如舞台剧？阿佘表示IP在监制（钟澍佳）手上，要看他的意思，「我想演舞台剧，每天练习同一段戏，需要好钟意𠮶份剧本先可以。」并称希望对手有黄子华或黄秋生。周嘉洛透露自细贪玩，故被老师安排演舞台剧「放电」，笑言3年级已夺「最佳男主角」，成为他发展演艺事业的启蒙。

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