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李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作

影视圈
更新时间：22:52 2026-04-05 HKT
发布时间：22:52 2026-04-05 HKT

李道瑜离世丨在电影《古惑仔》系列中，以洪兴社军师「陈耀」一角深植人心的李道瑜，近日惊传已于4月3日不幸离世，终年58岁。「大佬B」吴志雄今日（5日）向传媒证实好友死讯。关于李道瑜的死因，有内地传媒报导指他是在醉酒后不慎摔倒，撞击到后脑。对此，「大佬B」吴志雄在回复传媒时证实了相关说法，他表示李道瑜曾做脑出血手术，但最终不治。吴志雄指，李道瑜于4月3日离世，家属于4月4日向亲友公布消息，他表示：「节哀顺变。」

李道瑜凭《古惑仔》弹起

李道瑜原名李道渝，是无线电视第五期艺员训练班的学员。他于1980年代开始投身电影圈，因其独特的外型与气质，经常饰演江湖中人。1996年，李道瑜接拍了《古惑仔之人在江湖》，饰演沉稳多谋的「陈耀」，这个角色让他一举成名。随著《古惑仔》系列电影的巨大成功，他留著招牌长发、为社团出谋划策的军师形象，成为一代影迷的集体回忆，而他也继续在系列中的多部续集及外传中饰演此角。 

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李道瑜淡出多年曾复出拍《一舞倾城》

随著90年代末港产片市场的式微，李道瑜的演出机会减少，在2000年后逐渐淡出娱乐圈并转行从商。他最后一部参演的电影是2008年的《我老婆系赌圣》，2023年他亦罕有复出接拍剧集，在王晶任制作人的TVB剧集《一舞倾城》中客串大律师，剧中他钟情于为男友下海的舞小姐「Monica」蔡洁。

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