梁朝伟在韩国节目分享代表作系《花样年华》 收杜拜朱古力麻糬大摆心形手势

梁朝伟于2日与导演Ildikó Enyedi在韩国展开新片《寂静的朋友》的宣传，他们除了到戏院谢票外，伟仔又上JTBC新闻节目受访，节目于今晚播出，伟仔2年前都曾在香港为《金手指》接受JTBC受访。

梁朝伟为演神经学家读了相关书籍

电视台今日公开伟仔的幕后片段，他获女主持送赠在韩国非常受欢迎的杜拜朱古力麻糬，然后大摆心形手势，他又以韩语介绍自己，表示很高兴再到首尔。他在节目分享其演艺生涯中最幸福的瞬间，又提到准备《寂》片中演神经学家的角色，准备了最长的时间，并指：「透过这部电影，我对植物有了更多的了解，对植物有了另一个新的想法。重要的是相信自己是『神经科学家』，也读了相关书籍，还去了大学拜访了很多神经科学家，在准备的过程中慢慢沉浸在角色中。」

梁朝伟喜爱大自然

伟仔平时喜欢能与大自然交流，表示：「我喜欢水上运动，也喜欢滑雪。夏天喜欢享受大海，冬天喜欢去山里。」当被问及是否喜欢自己的「眼神演技」时，伟仔说：「我比较不说话，所以心里有很多话。可能是因为这个原因，我想从我的眼睛表达想传达的话，比起表演时的手势和表情，更专注于内心世界。」他亦分享了退休的想法，并指《花样年华》是其代表作，「所有的电影对我来说都很重要。如果要挑一个代表作的话，那就是《花样年华》。多得这部电影，第一次获得了很多奖项，感觉像回到小时候。」关于最幸福的瞬间，伟仔说：「好像是和王家卫导演20年来一起工作的时间，因为导演的想法和我的想法非常相似，所以能够实现想磨练的演技。」