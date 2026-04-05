郭晋安去年突离巢TVB：唔完全系我自己决定 闻前妻欧倩怡即递咪仅回「谢谢」

去年突然离开旧东家TVB的郭晋安（安仔）今日（5日）首度出席公开活动，他带着养了三年的松鼠狗Hunter到港台出席刘倩怡主持的宠物节目《有尾相伴》启播宣传活动。

郭晋安平日返公司开会商讨策略

去年突然离开旧东家TVB，问到是否一早部署这决定？安仔表示，觉得需要转变另一种生活，亦不完全是他自己的决定（因拍剧较被动），当然有好剧本也会考虑，问到是否其他电视台也会接拍？他称，有好剧本也会接拍，又笑指，现只担心自己是否仍懂得演戏。现在是上市公司的非执行董事身份，平日他大多是返公司开会商讨策略。

郭晋安接触不同新运动

另方面，自由身的他开始寻回自己的生活，就像过往钟意健身以及设立了网球联盟，现也会接触不同的新运动，就如匹克球及沙滩网球等。他指出，网球联盟大前提是以慈善为主，早前与单亲家庭做球类运动，之后陆续也会有不同的慈善活动举行。问他现在是否专注在上市公司的工作上？安仔开心表示，会多方面进行，全都是自己想做的事，也是他兴趣之内的，不像拍剧那么被动，也没有被任何公司所限制，发现是另一种生活模式。

郭晋安称演微短剧要睇酬劳

至于他还想演一些什么角色？他表示，没有，只是等待好剧本，当剧本拿到手，看头几集已知道是否适合，至于突然戏瘾大发会怎办？安仔笑言：「没有想过自己还有没有戏瘾，可能有一天自己不想再拍也不出奇，（现在流行微短剧可会考虑？）也有拍过，是另一种做法，拍摄时无需想太多，叫你做什么就去做很放松，但他们串连出来的却是很得意的短片，（有兴趣接拍？）当然要看酬劳，现在看到这是一个趋势，试试另一种方式全民也可以做艺人。」此外，安仔称，Hunter是女儿的生日礼物，有了这宠物他与女儿的关系也出现很大改变，多了很多话题，女儿会跟他说日常发生的事，家中多了狗狗之后，女儿开始懂得为狗狗清理屎尿及照顾狗狗。问到复活节假期可有与子女外游计划？他表示，没有，因为出外很多人，会留在家中度过。

最后问他现在可有联络前妻欧倩怡？安仔即时将咪递回给传媒，之后说一声「谢谢！」没有作出任何回应。