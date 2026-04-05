杨受成博士力撑海儿 Carina《Nancy恋噏Show》 戴祖仪获黄宗泽黎诺懿探班打气
更新时间：18:45 2026-04-05 HKT
发布时间：18:45 2026-04-05 HKT
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由戴祖仪（Joey）、海儿、Carina@VIVA及阿妹@Lolly Talk主演，陈恩硕编剧、导演及监制的独脚音乐剧《Nancy恋噏Show》近日热演，Joey首次挑战独脚音乐剧，获圈中好友黄宗泽、黎诺懿、蔡洁及邓志坚等亲临捧场，并于演出后到后台探班，一致大赞Joey独挑唱跳演大旗，表现专业且充满魅力，并纷纷送上祝福，期望《Nancy恋噏Show》场场爆满！
杨受成博士与太太陆小曼现身撑场
此外，早前杨受成博士与太太陆小曼亦亲临现场，支持旗下艺人海儿及Carina@VIVA演出。而在《Nancy恋噏Show》声演Alex的靓声男歌手梁钊峰（钊峰）、李靖筠（Gladys）亦于昨晚在海儿演出的场次惊喜现身。
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