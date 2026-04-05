前TVB「御用医生」郭田葰近照曝光状态惊人 精通六国语言转战司仪界 曾预告回流澳洲行医

现年44岁的TVB郭田葰，有「御用医生」之称，在剧中演过近50次医生，现实中他亦曾是急症室医生。自2022年离巢外闯后，郭田葰迎来事业另一高峰，成为圈中出名的金牌司仪，近日他在社交平台，分享与澳洲寄宿家庭的「家人」温馨合照，其冻龄外貌及乌黑浓密头发，再次成为网民焦点。

郭田葰头发乌黑外貌冻龄

从郭田葰近日分享的相片可见，他化身贴心导游，带著澳洲寄宿家庭的三位家人畅游香港，重情重义。一行人时而在海滨长廊散步，时而又在咖啡店内享受下午茶，气氛轻松愉快。郭田葰全程笑容满面，神采飞扬，其紧致的皮肤和年轻活力的状态，感觉愈来愈年轻，比起在TVB年代，保养得宜的外貌，令人惊艳。

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郭田葰精通六国语言进军司仪界吸金

郭田葰离巢后，事业发展可谓顺风顺水，凭借其健康的医生形象，专业正气，精通粤语、英语、普通话、印尼语、日语、韩文等六国语言，又曾到韩国语言学校深诣韩文，近年他成功转型司仪界，在各大商业活动及发布会上无往而不利。由于他拥有医生牌照，不少健康产品，均邀请他担任代言人。

郭田葰曾透露未来会返澳洲行医

郭田葰自小随家人移居印尼、新加坡、马来西亚等地，他16岁移居澳洲及在当地升学，从墨尔本蒙纳士大学医科毕业后，24岁便正式成为医生，更选择在前线的急症室服务。直至2009年，他回港参加《香港先生选举》，毅然踏入娱乐圈。在TVB期间，他除了演出《On Call 36小时》、《巴不得妈妈》等剧集外，电视台在拍摄医疗剧时，更常邀请他担任医学顾问，将其专业知识贡献于幕后。离开TVB后，他除了担任司仪工作，更透露将来有计划返回澳洲开设自己的诊所，重拾医生身份。

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