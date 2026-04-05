李泳豪再度回应家庭纠纷 仍未收到亡母施明丧礼详情通知 被兄李泳汉爆「分身家」？

李家鼎（鼎爷）前妻施明病逝后，其双胞胎儿子李泳汉与李泳豪就家事隔空互相指责，并越演越烈。哥哥李泳汉早前曾公开表示不欢迎弟弟李泳豪的太太Agnes到灵堂，更指妈妈施明生前没有承认Agnes的新抱身份。其后李泳豪发声，指控哥哥李泳汉利用法律手段阻止他与父亲探望母亲长达一年，并称自己无法得知母亲的丧礼安排，而李家鼎亦指施明离世后才获通知死讯。事件更牵涉父亲李家鼎，李泳汉反指李泳豪曾向父亲索取300万疑想「分身家」，令家族纠纷变得更加复杂。李泳豪今日（5日）以短讯回复《星岛头条》，对哥哥的说法表示：「不回应了」，至于施明的丧礼安排，他指：「仍未收到通知」。

李泳汉斥李泳豪为妻不理妈妈

对于弟弟的指控，哥哥李泳汉全盘否认，并揭露兄弟关系破裂的内情。他澄清，母亲施明生前已表明不想见到李泳豪的妻子Agnes，是李泳豪「拣老婆唔理阿妈」，才导致母子未能见面。李泳汉更出示通话纪录，证明自己从未封锁弟弟。他强调，尊重母亲遗愿是他的底线，因此李泳豪可以出席丧礼，但弟妇Agnes绝不能现身。李泳汉痛心地表示，Agnes的出现导致「头家散咗」，不明白为何自己坚守母亲意愿却反被针对，大呻「天理何在」。作为姨丈的邓梓锋则表示，不清楚兄弟间的事，只希望施明能有一个庄严的告别仪式。

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