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正义女神丨吴文懿饰「杀婴妈妈」演技细腻 曾是210磅肥妹激减100磅「冇颈」旧照曝光

影视圈
更新时间：19:25 2026-04-05 HKT
发布时间：19:25 2026-04-05 HKT

新剧《正义女神》目前正在翡翠台热播，多位新人演员因出色表示，成功掀起热话。近日的「少女杀婴案」饰演「弃婴妈妈」的吴文懿，加入TVB未够四年，今次在剧中凭细腻演技，吸引观众注意，而她励志的减肥生活，被网民封为「翻版苟芸慧」。

吴文懿自创「剧组生存减肥法」

吴文懿外表亮丽，又有几分似苟芸慧，原来青少年时期曾是「肥妹仔」一名。吴文懿近日在IG分享「甩肉」过程，透露自己：「由210磅到110磅，100磅嘅距离可以改变几多？以前喺剧组，我系𠮶个食晒成个饭盒嘅人；而家，我掌握咗一套『剧组生存减肥法』。」

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吴文懿花三年逆袭成功

从多张照片中，见到吴文懿昔日照片脸圆圆，身形又圆润，目测过200磅，更有照片影到冇颈大肚腩。经过三年努力运动瘦身，吴文懿逐渐出现V脸，手臂、腰肢线条逐渐出现。吴文懿坦言最初减肥时不敢想像可以减几多磅，只是想：「行入服装店𠮶阵，唔好再惊试完衫唔啱。𠮶种因为肥而产生嘅敏感同自卑，我真系唔想再咁样落去。」

吴文懿在IG限时动态留言：「其实减肥最重要真系心态，我系唔服输，点解人哋得我唔得？我唔信我坚持饮食控制，做运动就瘦唔到，同埋当你想放弃嘅时候，望吓啲靓女，人哋瘦过你都好努力，维持身材、护肤，自己点解要懒呢？揾到个动力盲得㗎啦！」

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吴文懿是2022年第32期艺员训练班学员，毕业后加入TVB，三年来演出10余部剧集，包括《新闻女王》、《逆天奇案2》等，但戏分不多。而在《正义女神》中，是单元「少女杀婴案」的主角，剧情讲述在冻肉店发现初生婴儿尸体，女店主的女儿麦珊珊（吴文懿饰）被控杀婴罪，却坚拒供出BB生父身份。

吴文懿层次演技获赞扬

在庭上回忆起婴儿受害过程，吴文懿不禁落泪。逾两分钟的场口，吴文懿的情绪起伏，由无助绝望的眼神，到忆起当日独自面对分娩，再亲手杀害BB时过程，撕心裂肺的哭笑演技，令人大感心痛。不少网民大赞吴文懿在零对白下的演绎掌握得好：「佢完全表达到𠮶份痛心」。

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