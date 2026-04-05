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中山美穗母子关系疏离 独子放弃领巨额遗产 意外离世近2年 20亿日圆身家继承人曝光

影视圈
更新时间：16:00 2026-04-05 HKT
发布时间：16:00 2026-04-05 HKT

日本传奇女星中山美穗于2024年骤然离世，终年54岁，消息震惊全亚洲。随著她的官方网站于今年3月31日正式关闭，这位昭和时代偶像的传奇人生也划下了句点。然而，她留下的巨额遗产及继承问题，再度成为外界关注的焦点，据日媒近日报导，她的儿子独子决定放弃继承中山美穗的遗产。

中山美穗离婚后母子情断成遗憾

中山美穗与作家兼音乐人前夫辻仁成于2002年结婚，育有一子。然而，2014年二人宣布离婚，儿子的抚养权归前夫所有，并随父亲长年旅居法国巴黎。当时，中山美穗因与音乐人的绯闻而受到批评，一度背负「抛夫弃子」的骂名。据报导，离婚后母子关系便渐行渐远，将近10年没有联系。虽然中山美穗曾透露思念儿子，却又担心打扰对方而不敢前往法国探视。直到中山美穗逝世后，她的儿子才赶回日本，但并未出席葬礼。 

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中山美穗独子弃20亿日圆遗产

中山美穗身后留下约20亿日圆（约9,800万港元）的庞大遗产。根据日本媒体报导，她的21岁独子在与母亲多年未联系的情感因素下，已决定放弃继承权。除了情感上的疏离，日本高额的遗产税制也是关键原因。日本的遗产税最高税率可达55%，继承人必须在10个月内以现金完成申报与缴纳。这对于长居海外的继承人而言，不仅税负沉重，处理相关法律程序也相当复杂。在情感与现实的双重考量下，其子最终选择抛弃继承。这笔巨额遗产，未来可能将由与中山美穗关系同样疏远的母亲继承。

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中山美穗浴室意外骤逝

中山美穗自1985年出道，影视歌三栖，以电影《情书》、日剧《沉睡的森林》等作品风靡亚洲，是许多人心中的一代女神。中山美穗于2024年12月6日骤逝，回顾她离世的细节，据当时日媒报导，她原定于2024年12月6日前往大阪举行音乐会，却因身体不适临时取消。工作人员因无法联系上她而前往其位于东京涩谷的住处查看，却惊见她倒在浴室的浴缸中，已无生命迹象。

中山美穗的经理人公司事后发布声明，证实中山美穗的死因为「入浴时发生意外事故」。警方验尸后排除他杀的可能，现场也未发现遗书。由于被发现时的状况，调查人员推测，死因可能与温差过大引发的「热休克」有关。一代巨星在寒冬中孤独离去，让粉丝悲痛万分。

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中山美穗曾爆出不伦恋致离婚？

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