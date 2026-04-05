姬蒂碧金莎疑因赞好加沙停火文章 被经理人无理炒鱿 狠批荷里活男女不平等

《妖夜寻狼》英国美魔女姬蒂碧金莎（Kate Beckinsale），近年遭逢继父与母亲病逝的打击而暴瘦，近日她自爆被经理人无理炒鱿，疑因她赞好关于加沙停火及反对杀害儿童的文章有关。姬蒂周五在网上撰长文自爆被经理人解雇，并点名批评「变形侠医」麦克路化奴（Mark Ruffalo），明言因为他是男性，所以无被炒鱿！

姬蒂怒批荷里活仍然男女不平等

她称麦克与她的共同经理人，只因为她在支持加沙停火的留言下按赞，当日就将她开除，而同样大力支持停火的麦克则完全无事，怒批荷里活仍然男女不平等。她直言：「我猜在荷里活拥有阴茎真的很重要，因为你没有被我的经理人解雇过，她前一周给我发了一份礼物，所以我们没有任何不和，但我赞好了一篇关于加沙停火的文章，同一日我就被解雇了。就如苏珊莎朗顿（Susan Sarandon）在演员工会罢工结束后两日被炒鱿一样，那次罢工，我们都没有工作9个月。」

姬蒂因继父及母亲离世大受打击

姬蒂又提到自己的继父及母亲离世，让她大受打击，「我正在处理这样一个事实，我继父除了患有两种癌症外，还得了一场灾难性中风的前一日，我患脑癌的母亲被告知她只有6星期命，而且我是他们照顾者。我正准备飞往英国把他带回来，这样我就可以充分照顾他，但我就被有12年情谊的经理人，用两句句子将我开除，这导致了继父的死亡。经理人亦与她年迈的父母非常亲近，她绝对知道我独自在处理甚么。」姬蒂最后指有留言给麦克，但对方未有理会她，她亦痛批「男性特权」有时候连在麦克这样大家认为的好人身上都会出现，「当然我不会得到他的任何回应，我真心诚意支持麦克路化奴及他做的任何事，但我就是不会得到他的回应，不管当时或是现在。几个月前我给他发了讯息，他视若无睹，他就更没有可能现在会来回复我。」她其后将所有发文删除。