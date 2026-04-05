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49岁「电波少女」雷晴雯罕露面外貌冻龄 与表外甥沈震轩陈年恩怨被重提 关系决裂出律师信

影视圈
更新时间：15:00 2026-04-05 HKT
发布时间：15:00 2026-04-05 HKT

前「电波少女」成员雷晴雯（原名雷颖怡）近日因与陈松伶合照，再度引起公众关注。雷晴雯已届49岁，但照片中的她保养得宜，丝毫不见岁月痕迹，令人惊艳。而雷晴雯再度现身大众视线，曾与外甥沈震轩的一段陈年恩怨，亦再次被翻出。

雷晴雯沈震轩曾爆风波

雷晴雯是沈震轩的表姨，多年前曾因一只「汤匙」而反面。有指雷晴雯复出时，因顾念亲情及表姐的叮咛，不收分文为沈震轩接戏，为对方演艺事业铺路。没料到被沈震轩嫌弃，还扬言要求雷晴雯不要再出现，导致二人关系决裂，雷晴雯更出律师信，指控沈震轩在骨折住院期间，曾借用故友所送的「白瓷汤匙」生日礼物，一直未有归还。

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视1987年港姐冠军杨宝玲为恩师的雷晴雯，1995年投考第八期TVB艺员训练班，毕业后曾在圈中发展，1998年与李思蓓主持世界杯，而成为「世界妹」始祖。雷晴雯演出过不少剧集，但多为闲角，直到2000年约满离巢，转到内地发展。

雷晴雯是身兼多职艺人

雷晴雯曾在中学、大学兼任谈吐仪态及美容化妆导师，亦有兼任活动公关、艺人经理人、活动司仪，还以笔名「艾玛菲．云妮」为专栏写作，同时担任网上及印刷杂志的副总编辑，是身兼多职艺人。

雷晴雯为病母离开幕前

雷晴雯曾透露突然离开娱乐圈原因与母亲有关，在主持世界杯期间受到追访，导致有严重情绪病兼癌症的妈妈被揭私隐，令到母亲大受刺激而病情恶化，有轻生念头。雷晴雯之后同样患上抑郁症，加上遇意外而要坐轮椅两年，最终佢淡出幕前，专心照顾家人。2016年雷晴雯曾以美容作家身份亮相《星期日档案》，大谈微整形风险。

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