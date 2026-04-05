AK台上5次肉紧自摸：演出时很忘我 首赴意大利出席远东电影节好感恩 拍新戏忙到无胃口食饭

江𤒹生（AK）和乐队晚安莉莉等昨晚（4日）为「CON-CON HONG KONG 2026」演出，AK紧接晚安莉莉出场，自称是「早晨AK」，他献唱多首歌曲，在演出新歌《揽紧处理》和《信之卷》时更5次肉紧自摸，气氛热闹。

AK被服装姐姐叫不要再瘦下去

AK受访时表示正忙于拍新戏，一开工就无胃口食饭，瘦了不少，服装姐姐都说要经常帮他改裤头，叫他不要再瘦下去，这晚演出有皮带扣实，不怕裤子松，问到是否太紧才会在演出时不时自摸？他笑说：「大髀吗？大髀都是我下体，我顾住唱歌，演出时很忘我，无留意摸到甚么，忘我时就咩都摸下，也无计到摸了几次，这是我的台风。（觉得观众反应如何？）初时担心多男性观众，怕他们怕羞会太静，但在现场完全感受到雄赳赳的力量，隔著耳机都听到，可能与我一开始选择的两首动漫歌有关，因我拣的都是有广东话版，相信能引起大家共鸣。」

AK工作多多

谈到在他演出前有不少观众离场，AK表示观众看完喜欢的歌手离开很正常，「这是一个很大的展览，隔离会场有很多不同的摊位，观众想争取时间睇骚和睇展品，会离开是很合理，我的品牌都有在会场摆档，之后有时间都会去睇睇，听闻雪条都已卖完。（会帮手拉客？）不会了，最近很忙，交给同事处理。」AK工作多多，新戏即将拍完，之后要忙舞台剧，近日又忙于为电影《我们不是什么》宣传，透露稍后会出席不少谢票场活动，该片将于《第28届意大利乌甸尼远东电影节》参展，AK表示会到意大利出席活动，他笑说：「我都是刚刚知道消息，我是乡下仔，是第一次去意大利，要过去揾有菠萝的pizza！但未知会去几多日，公司度紧期。（会留多几日去玩？）不会，香港还有很多工作要做，有得去已很开心，能够和导演一起出席深感荣幸，完成埋手头上的工作就可以开开心心去意大利。」又说在宣传电影之余，也想好好开阔眼界，问到是否想开拓国际市场？他即表示感恩，笑谓这几日要学一些简单意大利文，到时与其他出席的电影人交流，他指人人都想开拓国际市场，但都要一步步来，去年拍了《我》这部好电影很开心，希望与观众多分享，虽然电影是三级片，受众会有些限制，但他呼吁大家看完觉得不错就多推介，又指戏中有很多细节，要多看几次才会留意清楚。