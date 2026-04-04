Nancy恋噏Show丨戴祖仪挑战独脚音乐剧「受宠若惊」 海儿喜与观众近距离接触 Carina自爆为角色苦练

由爆炸戏棚艺术总监陈恩硕（Tom）编剧、导演及监制的升级版本《Nancy恋噏Show》，于今年4月2日至11日取址西九文化区戏曲中心茶馆剧场载誉登场，云集了首度挑战Nancy一角的戴祖仪、海儿、黄敏荞（阿妹@Lolly Talk）及李晞彤（Carina@VIVA），连同在长寿音乐剧饰演Nancy的爆炸戏棚驻团演员张咏怡及张咏贻轮流演出，更邀得以靓声著称的男歌手梁钊峰（钊峰）声音演出Alex一角，以及郑丹瑞（旦哥）于序幕献声演出。

戴祖仪、海儿、阿妹、Carina以「拍拖KOL」登场

戴祖仪、海儿、阿妹@Lolly Talk及Carina@VIVA的首演场已于4月2日及3日顺利举行。随着舞台灯光亮起，四位女生以「拍拖KOL」的角色隆重登场，全场欢呼声不绝于耳。各人以悦耳歌声演绎一首接一首耳熟能详的爱情K歌，同时展现活力四射的精采舞蹈，展现现今男女在恋爱路上既坦荡率直又细腻柔弱的不同面向，配合大会特别在西九文化区戏曲中心茶馆剧场精心打造、犹如公主房间的舞台、各式机关道具，以及缤纷的灯光效果，带领观众在笑泪之间一起探讨恋爱真谛。

陈恩硕感谢旦哥仗义声演

《Nancy恋噏Show》的导演、编剧及监制陈恩硕表示：「犹记得去年《Nancy恋噏Show》在工厦剧场进行首演，当时虽然空间有限，但观众反应热烈，令我们更有信心去重启这个剧目。四位女主角虽然都是首次演出独脚音乐剧，但不论在内心戏的表达还是肢体语言上都挥洒自如。即使演绎同一个角色，亦各自独当一面，展现出不同的风格，让我看见未曾见过的新版本Nancy。非常感谢旦哥仗义为序幕声演，他划时代又具标志性的嗓音，为演出增添份量。同时要感谢钊峰一口答应声演Alex，他充满层次又真挚的声音演绎，令剧情更加感人。」

戴祖仪收到邀请受宠若惊

戴祖仪表示：「十分感谢各位粉丝及演员朋友入场支持！记得当初收到Tom的邀请时有点受宠若惊！要在完全没有表演舞台剧的经验之下挑战独脚音乐剧，对我而言绝对是一大挑战，十分荣幸可以成为推动小剧场发展的一份子。」海儿说：「记得我之前观看《我们的青春日志》时，已经十分喜欢Nancy这个角色，真的十分感谢Tom邀请我演出！平常我做歌剧时与观众会有一定距离，而近距离的小剧场演出，则保留了很多人与人之间的连结，充满真实感及亲切感，演员的每个细微表情及语气变化都会被观众看得一清二楚，今次更有机会与观众近距离互动，对我而言是一场好玩的挑战！」

阿妹排练时忍不住捧腹大笑

阿妹多谢各位粉丝入场支持，「喜剧十分讲求掌握精准的节奏，才可将关键位置好好演绎，记得有一幕我要用童声扮演小时候的Nancy，排练时我已忍不住捧腹大笑，看见观众同样笑得开心，令我有满满的成功感。希望大家都可入场支持，更深入地了解Nancy的心路历程及有所得着，当中最令我感动的讯息就是『要懂得爱自己，才懂得爱别人』！」Carina说：「我欣赏《我们的青春日志》时已经对Nancy一角充满好奇，很想知道他和Alex的故事以及后续发展，因此很高兴看见Nancy拥有自己的外传。我亦记得在参与选角过程中，在读对白时已经感受到自己内心的Nancy出现了。音乐剧中歌曲与对白交替出现，节奏需要掌握得十分精准，因此需要很多排练。」