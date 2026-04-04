李荣浩控单依纯侵权反被指抄歌  认跟平井坚作品一模一样  列3点反击：把祖坟刨了也不认

华语乐坛近日上演一场峰回路转的版权大战，歌手李荣浩日前在网上公开点名，指控新生代歌手单依纯在演唱会上，未经授权翻唱其经典作品《李白》，引发轩然大波。正当舆论看似一面倒，李荣浩占尽上风之际，他自己的旧作《小眼睛》却被网友翻出，指其与日本歌手平井坚的《Signal》旋律如出一辙，深陷「抄袭」疑云，让整起事件的发展更加戏剧化。

单依纯向李荣浩道歉

事件始于3月29日，李荣浩发文怒轰单依纯「强行侵权」。对此，单依纯于30日深夜发布长文，向李荣浩、版权方及观众诚恳致歉。她解释，巡演的曲目版权审核均由主办单位全权负责，自己因给予信任而未在演出前进一步核实，导致侵权事件发生。

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单依纯：错误全在我

单依纯在声明中强调：「作为一名歌手，我深知原创作品的珍贵，也一直敬畏版权保护的行业底线。」她表示团队已全面自查，停止演唱《李白》并下架相关宣传物料。她更一力承担责任，表示无论责任归属，她都将支付全部的版权费用及相关赔偿，直言「错误全在我，与任何人无关」。

李荣浩拒绝金钱赔偿

然而，李荣浩似乎并不接受单依纯的道歉。他再度发文，透露自己的私讯被大量恶意留言灌爆，并强硬表示自己不需要任何金钱赔偿。他回应道：「我要是想要钱，我从第一开始就会授权给你，那不是更加名正言顺，何必如此大费周章。」他同时警告，若对他本人及家人的抹黑谩骂持续，将保留法律追究的权利，最后仅对单依纯说：「不早了，你演出辛苦了，早点休息。」让外界解读为他拒绝和解。

李荣浩突陷抄袭风波

就在李荣浩看似即将大获全胜之时，有网友挖出他早年作品《小眼睛》，指其旋律与日本情歌王子平井坚的《Signal》几乎完全相同。面对抄袭指控，李荣浩于4月1日发长文回应，出人意料地承认两首歌曲「100%一样」，但他坚称这是一场20年前的「乌龙事件」，并非刻意抄袭。

李荣浩三点解释事件

李荣浩表示，20年前初到北京发展，常以「扒带」（指模仿复制他人歌曲的编曲和演奏）的方式练习音乐制作。这首《小眼睛》便是当时的练习作品，仅为填词演唱，并非用于商业贩售的原创曲。由于当时电脑档案管理混乱，档案被随意命名，导致这首练习曲被错误地打包，发送给了版权公司。另外他反问：「哪个250抄袭的人会抄得100%一样？」他指出，当时自己刚出道，常因眼睛小而被调侃，断然不可能自己写一首名为《小眼睛》的歌曲让别人来演唱，这无疑是给自己找麻烦。此外，李荣浩亦指自己刚出道时凡事小心翼翼，绝不可能给自己挖下如此明显的「抄袭坑」，断送自己的音乐前程。

李荣浩主动联系平井坚

李荣浩坦言，这件事在他心中堵了许多年，如今被揭开反而感到踏实。他表示已主动联系平井坚方面，说明事情原委并承诺赔偿。对于网路上其他的抄袭指控，他则态度坚决地表示：「就是打死我、骂死我、把我祖坟刨了、把我头剃了，我也不认，我没有抄袭。」

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