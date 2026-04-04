佘诗曼自揭曾想成为律师 《正义女神》被剧透影响收视：控制不到 马贯东唔争大湾区男神会投周嘉洛一票

《正义女神》「言官有约 正义茶聚」今日（4日）在尖东举行，剧中演员佘诗曼（阿佘）、陈炜、马贯东、蒋祖曼、林智乐、陈若思、刘倬昕、吴文懿、罗皓谊、张天妮、胡敏芝、刘展霆、潘静文及黄浩霆等到场出力宣传。

佘诗曼注定走演员路

对于内地经已播完《正义女神》及剧透，阿佘感到不多不少也有影响收视，但自己控制不到。她仍未看大结局，想与大家一起看，虽然拍摄时知道剧情，但期待看剪接后出来的效果。小时候阿佘真的想过做律师，因为律师有正义感又帮到无辜的人脱罪，但发觉要读很多书所以没有进发，她也没有后悔不做律师，因为自己条路注定是这样行，并笑言：「现在我可以做到，在戏剧中！（律师角色背稿非常辛苦？）这是惩罚我，以为不做律师便避过一劫。哈哈！这次我不单做律师，就连法官也做了。」

佘诗曼未知能否适应微短剧

内地现时流行制作微短剧，问她可有兴趣接拍？阿佘表示，不知道自己能否适应那种节奏，因为制作很快，看的时候节奏也很快又峰回路转，是另一种演绎方式，她说：「我不知道将来会不会拍，但我会看一下究竟是发生什么一回事，也会好奇，因为人们的耐性现在越来越少。」问她怕不怕被AI剧集抢饭碗？她觉得AI难以取代一个演员，觉得是一个趋势及一种新鲜感，「我觉得不会取代到演员，因为我下一刻也不知道自己会做什么表情，AI未必做得到这感觉出来，我也怀疑AI能否做到眼神入心的感觉。」

马贯东演技被谈论：难以满足所有观众

随后剧情马贯东便会与阿佘有很多交集，马贯东透露在剧中的角色是蠢，但很善良又有实力，被问到周嘉洛抢先一步被粉丝推举为大湾区男神？马贯东笑指，不会跟他争，更会投他一票。至于演技被拿来谈论？马贯东感觉到，不同观众喜欢不同演绎方式，有些人钟意激情一点，有些却钟意自然流露，很难用一种演绎方法去满足所有观众。谈到阿佘便能做到？阿佘即解释，不是，每次在不同剧集演出有不同感觉给大家是好事，当中也要撞出来，她说：「好的声音与不好的声音也要接受，便知道下次可以做好一点，我们都是这样长大，（听到不好的声音会否难受？）不要用难受来处理这个情绪，人家讲得一定有原因，有需要改进的便去改，每一次听到不好的声音而去改了，便会有进步。」