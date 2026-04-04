正义女神丨「盗窃案」佘诗曼放生埋伏线 黄庭锋憔悴爆须演PTSD警察被赞：帅出新高度

由佘诗曼、谭耀文、陈炜、周嘉洛、许绍雄、马贯东、蒋祖曼及戴祖仪主演的剧集《正义女神》目前正在翡翠台热播中，昨晚（3日）播出案件「盗窃案」涉案人物是当日击毙「苏丽慈」文颂娴饰的警员「何伟迪」黄庭锋，虽然「何伟迪」黄庭锋，承认控罪，但当「言惠知」佘诗曼得悉「何伟迪」黄庭锋是因准备买面包时，以为自己看见「苏丽慈」文颂娴，失神之下才忘记付款，最终宣判「何伟迪」黄庭锋罪名不成立，因而埋下了二人日后关系的伏线。

黄庭锋的表现赢得不少正评

今次黄庭锋的表现赢得不少正评，两个简单场口成功呈现出「何伟迪」复杂又痛苦的心理状况，展现了空洞无力、失却希望、自责痛苦，难以置信、感激得到救赎、严重自我质疑等情绪，尤其在庭上陈述「偷面包」经过时，黄庭锋不但声音颤抖又哽咽，就连整个身体也是呈现出颤抖的状态，眼眶亦满是泪水，获得网民同情：「正义凛然的帅」、「他当被告这集，被他的愧疚和感恩法官给他悔过机会打动了」，同时笑指黄庭锋是谢霆锋关智斌混合体：「帅出新高度」、「帅到令人惊艳」。

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黄庭锋为增憔悴感素颜兼刻意不剃须

黄庭锋接受官方访问时，坦言除了素颜及刻意不剃须上场增加憔悴感，并花了很多时间钻研如何演好这场内心戏，单是「憔悴」状态的长短也「计过度过」。谈到与佘诗曼合作，黄庭锋说：「拍呢套戏时佢真系好入戏、好在状态，真系好似一个官咁同我去沟通，所以拍紧嘅时候，大家都喺个故事里面，反而冇乜额外倾偈；反而拍完成套剧之后，我哋成班就成日约出嚟食饭倾偈、个人状态轻松返啲，所以Feel到佢好认真对待《正义女神》。」

黄庭锋文武双全备受TVB力捧

黄庭锋先后到英国及日本留学，在英国留学期间，在一次到阿根廷和智利的校际赛中，更荣获「最有价值球员奖」，他的出色表现更吸引了英超球会阿士东维拉（Aston Villa）及狼队（Wolverhampton Wanderers）青年军的注意，并获推荐前往试脚。不过，为了专注学业，黄庭锋最终选择放弃成为职业足球员的机会。黄庭锋曾经做过9个月的医科生，最后他放弃读医，然后转到体育学科。黄庭锋在香港中文大学取得体育系文学硕士学位，在入行前，黄庭锋曾在国际学校担任体育老师，因一名学生的家长是金牌司仪陈淽菁，经其介绍下于2015年加入Now TV，之后过档无线电视，当时家人对他放弃高薪厚职的教师工作颇有微言，但他仍然坚持追梦，精通两文三语兼能操流利日语的黄庭锋在2019年开始已经入选「飞跃进步男艺员」一奖，只可惜一直未能夺得奖项。

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