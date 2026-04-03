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施明离世｜李泳豪被兄禁见母逾1年：佢行使监护令我冇计 曾经报警游走多间医院极无助

影视圈
更新时间：22:38 2026-04-03 HKT
发布时间：22:38 2026-04-03 HKT

资深艺人施明近日仙逝，本应是家人同心追思的时刻，却意外撕开一场深埋已久的家庭纷争。幼子李泳豪在母亲离世后，终于打破沉默，向外界沉痛揭露，他被亲兄李泳汉利用法律手段，在母亲最后的岁月里，隔绝母子相见长达一年多，连母亲的最后一面也无缘得见，成为他一生无法弥补的遗憾。

李泳豪兄长李泳汉行使「监护令」

李泳豪悲痛地忆述，这场家庭悲剧始于2024年底。当时母亲施明因病住院，他原可自由探望，但兄长李泳汉突然行使「监护令」，自此斩断了他与父亲「鼎爷」李家鼎的探视权。从那一刻起，母亲仿佛从他的世界中「人间蒸发」。李泳豪透露：「我妈住过伊利沙白、明爱，还有浸会医院。这两年，我不停地在几间医院之间奔走，只想问我妈的下落，但每次都因为他（李泳汉）的监护令而被封锁。」医院方面即使面对施明的亲生儿子，也只能以「无法透露」为由拒绝。求助无门的李泳豪，甚至曾到警署报案，但警方也因监护令属家庭事务而无法介入。李泳豪豪早前在社交平台上载的母子合照，原来已是2024年拍摄的旧照，此后，母子二人便天人永隔。

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李泳豪被踢出家庭群组电话亦遭封锁

据李泳豪透露，兄弟关系的决裂，源于兄嫂不喜欢他的妻子Agnes。为此，他不仅被兄长踢出家庭群组，电话亦遭封锁。而母亲施明因早前跌倒重伤后，已无法自主与外界沟通，这让同住的李泳汉得以「全权掌控」，全面封锁消息。向来予人温和忍让印象的李泳豪，这次被兄长的行为逼至退无可退。连父亲李家鼎也看不过眼，为幼子一家发声，并坚持李泳豪及新抱Agnes必须出席丧礼。然而，负责统筹后事的李泳汉，至今仍未向家人透露丧礼的具体安排。李家鼎无奈道：「问他只说还没搞清楚，我叫他不要再搞这么多事了。弟弟是一定要出席的。」

李泳汉承诺「邀请」弟弟出席母亲丧礼

对于兄长对外表示会「邀请」他出席丧礼，李泳豪闻言更感心酸，他直言是自己主动以无法识别的电话号码打给兄长追问，才得到「会通知」的承诺。当被问及会否偕妻出席，他斩钉截铁地回答：「会。」事实上，过去李泳豪的社交平台不乏夫妇俩与母亲的温馨合照，画面其乐融融，与李泳汉口中的「婆媳不和」指控似乎大相径庭。一场丧事，揭开了家庭内部的暗涌与伤痕，只盼望这家人能放下纷争，让逝者得以安息。 

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