罗力威被老婆认证有自闭症？雨侨数丈夫「净系识听指令」  冇共情能力令家人压力山大

现年39岁的歌手罗力威（Adason），自2009年勇夺第一届《亚洲星光大道》总冠军后，曾以「乐坛才子」之姿风靡一时。然而，其后星途发展未如预期，与同为歌手的雨侨（Ava）结婚后，更转型为「住家男」，专心照顾一对宝贝子女。近日，雨侨在社交媒体发布一条短片，大爆老公罗力威的「缺点」，更直指他有「亚氏保加症」的特质，引发网民热议。

罗力威有亚氏保加症？

亚氏保加症是一种先天性大脑发展障碍，现已归类为自闭症谱系障碍（ASD）的一部分。在影片中，雨侨列举罗力威的种种「怪癖」。她指出老公不仅「没有共情能力」，缺乏仪式感去哄老婆，不会花心思去买礼物，只会听老婆话「课金」。另外雨侨亦指跟对方一定要画公仔画出肠，给出详细指令，不然罗力威就真的不懂应付。他连与家人玩乐都过于认真。例如，在全家开心玩大富翁（Monopoly）时，罗力威竟拿出说明书逐字细读，要求全家必须「跟足所有指示」，导致本应轻松的家庭活动，气氛变得比上班还要紧张，令「全家大压力过番工」。

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雨侨赞番老公：其实都几好

然而，正当观众以为这是一条「投诉」影片时，雨侨却话锋一转，点出老公虽然「不能同理」，亦不懂沟通，但他却拥有细心、务实、专一、专注和顾家等优点。影片最后，雨侨给予老公一个窝心的总结：「其实都几好」，字里行间充满了对这位「怪老公」的爱意与包容。

罗力威曾认「我是怪人」

事实上，这对夫妻独特的相处模式早有迹可寻。罗力威去年接受访问时，便罕有地剖白自己与正常人有偏差，坦言：「我知道自己做人、做嘢又或者思考嘅时候，同正常人系有啲偏差。」他感谢雨侨的包容，并形容太太是将他拉回正常路线的人，「如果我冇咗佢，我会唔知乜嘢系重要，会行偏咗，又或者做错事。」

雨侨：佢真系好奇怪

当时雨侨亦在旁补充，甜蜜地认证老公：「佢真系好奇怪。」但她强调这些「奇怪」之处并不影响夫妻关系，更笑言希望能比罗力威先离世，因为谁也不愿成为被留下的那一个，足见二人感情之深厚。罗力威与雨侨于2018年结婚，至今育有一子一女，但这段感情路其实得来不易。当年雨侨的老板曾极力反对二人恋情，更直斥罗力威为「二打六歌星仔」，令他们一度要转为「地下情」。尽管经历重重考验，二人最终仍能开花结果，建立起这个充满理解与爱的家庭。罗力威的「怪」在雨侨的爱之下，反而成为了独一无二的魅力。

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