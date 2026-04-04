《金枝欲孽》「宝婵」陈霁平激罕曝光 露肩晚装晒S型曲线身材 精通五国语言成金牌司仪

现年54岁的前TVB艺人陈霁平，近年淡出幕前，但她的事业却迎来了第二春，成功转型为专业司仪，在行内炙手可热。近日陈霁平在社交平台分享了一组她担任晚宴司仪的照片，瞬间引起网民热议。照片中，她身穿一袭酒红色丝绒露肩晚装，设计高贵典雅，不仅突显了她纤细的身材，更衬托出她白皙的肌肤，状态大勇，完全看不出真实年龄，被盛赞为「冻龄女神」。

陈霁平演出《金枝欲孽》宫女「宝婵」

陈霁平自1995年参选港姐后入行，在TVB期间参演过不少经典剧集。其中最为观众津津乐道的角色，莫过于2004年《金枝欲孽》的宫女「宝婵」，在拍摄完《珠光宝气》后，陈霁平选择离开效力多年的TVB，她曾远赴美国参演电影，也曾短暂加入香港电视网络，但最终发现她的语言天赋，在司仪界有更好发展。

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陈霁平精通五国语言

陈霁平是圈中美貌与学历兼备的才女，她早年在美国及加拿大留学，修读商业及心理学，返港后更在香港中文大学取得了传理系硕士学位，并曾留校担任助教。除了学历出众，她更精通英语、国语、日语、西班牙语及法语等多国语言，这项超强技能让她成为各大国际品牌活动和大型晚宴争相邀请的王牌司仪。

陈霁平推英语教学程式吸金

陈霁平曾在2013年推出英语教学应用程式，并亲自担任补习老师；2015年更出版英文教学书籍，摇身一变成为作家，商业头脑同样出色，被网民封为「圈中隐形富婆」。事业一帆风顺，但陈霁平的感情路却似乎不太平坦。她曾与富二代赵式言及前亚视执行董事盛品儒等名人拍拖，可惜恋情最终都未能开花结果。

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