正义女神丨陈炜法庭崩溃痛哭演技封神 亲送儿子入狱关系决裂网民心碎：妈咪值得一个视后

由佘诗曼、谭耀文、陈炜、周嘉洛、许绍雄、马贯东、蒋祖曼及戴祖仪主演的TVB和优酷联合呈献的剧集《正义女神》已经在内地优酷平台播出结局，「高成彬」刘倬昕卷入「张景翔」冯皓扬被杀案，「高淑桦」陈炜最初为保儿子用尽方法，直到发现了儿子杀人的影片后，大义灭亲将儿子送进监狱，「高淑桦」陈炜硬心场背住儿子，到最后独自在庭内痛哭，令不少网民心酸，有人赞她才是「正义女神」

「高淑桦」陈炜「高成彬」刘倬昕母子关系决裂

陈炜在剧中饰演的大状「高淑桦」擅长利用法律漏洞为当事人脱罪，称得上是法律界的长胜将军，首集中，其14岁儿子「高成彬」刘倬昕卷入少年天台谋杀案，「高淑桦」陈炜不惜颠倒黑白为儿子辩护，成功逃过法律制裁，可惜「高成彬」刘倬昕在「张景翔」冯皓扬被杀案提交关键证据，指证儿子才是真正的凶手，最后「高成彬」刘倬昕被判终身监禁，母子关系决裂。

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陈炜整体表现被评为零差评

陈炜今次在《正义女神》的演出可谓搏到尽，先「旧相好」古天祥上演激烈的床戏，两人在床上锡到「嘴都歪」，陈炜更出动私伙的性感黑色内衣，丰满上围一览无遗，更被古天祥推倒在床上，露出白滑大髀。陈炜曾表示：「其实拍呢场戏系拍咗好多，但最后剪出嚟嘅唔多，我都有同老公讲，点知佢话嫌呢段戏咁短？但我觉得点到即止就够。到了第25集大结局，陈炜整体表现被评为零差评、近乎封神，成为全剧最大亮点之一。母子二人在监狱见面，「高淑桦」陈炜望着儿子满含愧疚与不舍的眼神，让内心翻涌的痛楚强烈传达，令大量观众「破防泪目」，有人形容：「佢演嘅唔系角色，系千万个被现实逼到墙角嘅女人」，直到「高成彬」刘倬昕被判终身监禁后，「高淑桦」陈炜没有崩溃哭喊，仅是缓缓垂首、肩线轻颤、眼底光芒逐渐黯淡，以极度克制的肢体与微表情，传达出深入骨髓的悔恨、绝望与不甘，层次极强，被评「每个瞬间都经得起镜头特写推敲」。

陈炜崩溃痛哭被推拎视后

其后陈炜独自在法庭爆喊，演出片段在网上疯传，有人说：「最痛唔系喊，系想喊但忍到泪光闪闪。」、「高淑桦呢个角色，畀陈炜演活咗。」、「呢幕睇到喊到收唔到声。」、「唔喊比喊更痛，陈炜呢场封神。」、「一个眼神就讲晒所有委屈。」、「一个妈妈亲眼看到自己儿子杀人，而且还保留录音。以前是没亲眼看到可以说服自己，现在是直接亲眼看到，这种冲击是巨大的，剧里交代蛮清楚。」、「希望高大状涅槃重生，下个角色见啦。」陈炜曾在TVB的台庆颁奖礼上，获得7次最佳女主角提名，但依然与奖项无缘，虽然曾经有网民于戥她不值，亦觉得「为何陈炜总是演一些奸诈奸地的角色」，但陈炜觉得：「冇问题㗎，睇到我，认同我就足够。」有人看完结局后留言：「值得视后。」、「我也觉得这部戏她值得拿视后。」、「妈咪真的值得一个视后。」、「可不可以给炜哥好点的剧本，不要再演反派了！」

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