谢霆锋港大开Talk 吸引千人大排长龙 10年前已睇通AI世代：当年个个笑我黐线

谢霆锋昨日（2日）受香港大学未来媒体学院邀请，出席「创意．娱乐．创业：锋味创新融汇」主题讲座，跟大家探讨他横跨演艺、餐饮、科技、商业等多个领域的历程及创新思考。霆锋的魅力实在没法挡，免费门票早早便被香港大学的学生及教职员扫光，讲座从晚上六时半至八时，大批拥有门票的观众未够六时已经在门外排队等候入场，上千人排队场面非常墟冚，但仍不时有学生走到门外询问处，咨询是否可以学生证凭证入场，大会表明没有门票的人，便不能入场。虽然有些学生们未能入场，唯有在谢霆锋的宣传广告版前自拍留念。

霆锋在不同范畴思考模式上好相似

讲座上，霆锋透露自己在不同范畴的思考模式十分相似，尤其在创意方面。他举例：「对我嚟讲，写歌嘅第一步系先收集音符；准备一道菜嘅话，就需要先收集食材，然后一步步谂点样搭配。」第二步就是确定想做甚么风格或菜系，「煮嘢食嘅话，你会问自己：『我想做福建菜定系泰菜？定系想做麻辣风味？』音乐方面就系拣边种类型，你想做 Heavy Metal、Rock 定系 Jazz？呢一步就好似拣定个大方向，之后从中再发挥，成个思维路径都系一脉相承。」

霆锋观察价值观正被挑战

霆锋特别提到歌曲《推倒重来》并有感而发指现今正处于文化、科技与人性的交汇点，AI发展速度指数级增长，几乎每星期都有新突破，令所有事情都要「推倒重来」。他更观察到，就连价值观也正在被挑战：「以前大人教我哋要努力工作、努力读书先有美好未来，但而家有人话工作只系其中一个options , 甚至未来可能根本冇工做。咁我哋仲点解要咁努力工作？呢个就系价值观被重新审视、改变嘅过程。」

霆锋自爆十多年前「黐线」想法

霆锋又自爆一个十多年前被视为「黐线」的想法。他指自己曾营运电脑特效公司，经常扫描自己的样貌制作数码版本。有次扫描时突然灵机一触，跟经理人Mani说：「如果英皇娱乐十年后想继续成功经营艺人管理部门，每个艺人都应该好似我咁样scan自己个样。」说到这里，坐在旁边的Professor Yang突然拿出电话对准他拍照，并说：「呢个系Best View！」哄得全场大笑，就连霆锋也忍不住笑起上来，随后霆锋建议扫描不同年龄阶段的艺人，例如20到30岁的谢霆锋和容祖儿，然后将数码形象进行数位授权。他解释：「我相信十年后、十五年后，人类已经唔需要再亲自出镜去拍广告、拍电影。你谂吓，我拍好多动作电影，𠮶啲场面连买保险都有困难。如果可以用数码形象代替，就解决咗好多问题。」他认为这个做法同样适用于运动员，让他们毋须担心受伤或体能限制。

霆锋寄语要接受AI

回想当年，霆锋笑说：「当然，十几年前我讲呢啲说话嘅时候，所有人都觉得我好黐线。」但他指出，时至今日大家已经历NFT、Blockchain等概念洗礼，技术上完全做到。他认为现在只差一步：「关键就系要睇吓边个愿意做𠮶只白老鼠，第一个去尝试呢个新方向。」言下之意，这个当年被视为天方夜谭的构想，随时可能成为娱乐圈的未来趋势。霆锋最后寄语：「当然大家要去拥抱、接受同埋点样利用AI呢个科技，其实讲到尾最令你嘅难忘、最设身处地嘅嘢，就系要有自己嘅Experience。」