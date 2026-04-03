《逐玉》张凌赫被批妆容太精致 带挈何润东14年前旧角色「项羽」翻红

50岁的台湾男星何润东，近日因14年前在《楚汉传奇》中的「项羽」一角意外翻红。事件起因是内地古装剧引发的「硬汉审美」怀旧潮，网民将新生代演员的精致妆容与何润东的粗犷形象对比，后者被奉为「真男人」典范。身高186cm、为角色增肌并身披15公斤真实盔甲的敬业精神，让他时隔多年再度收获认可。何润东忆述当年拍摄马战的惊险经历，剧组为求气势选用性情爆烈的欧洲纯血马，一位副导演在试马时甚至被摔断腿骨。他坦言当时内心充满恐惧，是靠不断催眠自己「我就是霸王」才敢上马，最终完成了那些气势磅礴的战争场面。

张凌赫被批意外带挈何润东翻红

引发这次审美争议的，正是由张凌赫与田曦薇主演的古装剧《逐玉》。该剧在爱奇艺、Netflix同步上线后，迅速在收视排行榜上夺冠，热度远超同期陆剧。身高190厘米的张凌赫，于2020年凭网路剧《少女大人》出道，其后接连参演《苍兰诀》、《云之羽》、《宁安如梦》及《度华年》等多部人气剧集，迅速跻身顶流小生行列。尽管他拥有极高人气，但剧中的武将造型却因妆容精致，意外引发了「粉底液将军」的称号，被网民广泛讨论。

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何润东拥硬汉外型却极宠妻

何润东有著硬汉外型，但却是「宠妻好男人」，他与妻子林姵希于2016年结婚，婚后成为绯闻绝缘体，这种硬汉外表与温柔内心的反差魅力，让他在短短7天内于抖音平台暴增30万粉丝，人气再度飙升。

何润东近年积极转型当导演

何润东最为人熟悉的角色有《三国》的「吕布」及《风云》的「步惊云」，均是阳刚味浓，但近年演艺圈掀起「小鲜肉」外貌的韩流风潮，这让外型硬朗、Man味十足的何润东的演艺事业经历了起伏。他近年主要拍摄网络剧集，而且积极寻求转型，以导演的身分拍摄电影，他于2018年执导电视剧《翻墙的记忆》，获第53届金钟奖戏剧节目导演奖，并于2024年执导电影《不如海边吹吹风》，今次何润东意外翻红，更打「开口牌」欢迎投资人找他拍武打剧。

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张凌赫外貌进化史