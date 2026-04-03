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黄夏蕙精灵现身美食博览 透露前夫胡百全遗产快到手 元朗、深圳大鹏兴建两所安老院

影视圈
更新时间：16:15 2026-04-03 HKT
发布时间：16:15 2026-04-03 HKT

「香港国际试食节暨优质食品博览2026」今日（3日）在香港会议展览中心展览厅正式开幕，黄夏蕙、李泇霖、黄文汉、钟伟强、关浩扬、鲍圣光、胡家健等现身出席，蔡国威则担任大会司仪。黄夏蕙以嘉宾身份参与开幕仪式，与一众主礼嘉宾齐齐进行烧猪喷洒金粉仪式。现场见夏蕙姨大受欢迎，成为不少人的「集邮」对象。

黄夏蕙将献唱《爱拼才会赢》

95岁的黄夏蕙表现相当精灵，精神奕奕，活动后接受访问时，她表示每年都有参与试食展，并预告将于本月6日，再次来到会展担任表演嘉宾，到时会献唱《禅院钟声》和《爱拼才会赢》。她表示会买很多不同国家的冰鲜鱼及各种美食，并笑言带了足够的帮手拿东西。

黄夏蕙用基金帮助有需要老友记

提到前夫胡百全留给她的遗产，黄夏蕙表示会兴建两所安老院，但遗产仍在处理中，现时还未到手，并透露应该很快可以拿到。她透露院址已落实，分别在香港的元朗，而另一个则在深圳的大鹏，深圳院舍亦已开始营运，现时有院友入住，她亦表示当取到遗产，就会用基金去帮助有需要的老友记：「到时会帮助一啲冇人照顾，完全冇能力，会收容佢哋，用基金去帮佢哋，完全唔使佢哋出钱。」她表示元朗的选址，暂时只是有一个地基，等遗产到手就继续兴建。

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