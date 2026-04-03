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汪明荃61岁台庆跳Hip Hop旧片翻Hit 低胸上阵湿身狂摇臀部超敬业 心境后生学AI终身学习

影视圈
更新时间：16:01 2026-04-03 HKT
发布时间：16:01 2026-04-03 HKT

近日一段汪明荃在《万千星辉贺台庆》中的跳舞片段，在网上再度疯传，引发网民热烈讨论。当年汪明荃以61岁之龄，挑战Hip Hop风格的劲歌热舞，更在水中湿身演出，其惊人的体能和专业精神，让无数网民为之折服，纷纷表示「阿姐劲！respect」。

汪明荃水中湿身跳舞片疯传

该片段为2008年TVB台庆表演「街头热咖啡雨中舞」。表演中，汪明荃先以一曲自己的经典快歌《热咖啡》开场，随后画风一转，与一班年轻艺人包括徐子珊、王君馨、陈法拉、胡定欣等，大跳Hip Hop舞。汪明荃穿上一身型格街头服饰，头紥「雷鬼辫」，舞步强劲有力，完全跟上年轻人的节奏，表演高潮更是在舞台水池中上演，汪明荃与众人湿身激舞，水花四溅，身穿低胸背心打底的她更跟一班后生女星狂摇臀部，场面极具视觉冲击力，完美驾驭了这场高难度的演出。

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汪明荃被网民激赞好型

这段「神级」表演片段再度翻hit后，迅速在Threads洗版，有网民发帖感叹：「Me 31岁时在外出15分钟买外卖感到疲倦，汪明荃61岁时就这样」，获得过万赞好。留言区中，网民纷纷表达敬佩之情，大赞「撑到而家真系凭实力」、「当有人话佢扮后生时，起码佢体力够扮，呢下已经赢晒」。亦有年轻网民表示惊讶：「乜原来阿姐可以咁型嘅？！」同时幽默地说，虽然看到的是Hip Hop舞，但脑海中却自动播放著《热咖啡》的旋律，可见汪明荃的经典形象深入民心。

汪明荃追上潮流学用AI

事实上，汪明荃现今虽然已经78岁，一直走在潮流尖端，从不与时代脱节，时至今日，她依然活跃于社交平台，包括使用IG时的「汪阿Tag」，便成为全城热话，之后升级到懂得Tag上别人，变成「汪阿Tag」进阶版。近期她更追上科技潮流，大玩AI生成技术，更发文向网民求教，真正是「活到老，学到老」。

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汪明荃活到老学到老

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