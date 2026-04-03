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「东张女神」王嘉慧2200万西九豪宅内貌曝光 学霸出身家境富裕爸爸系内地家私大王

影视圈
更新时间：14:37 2026-04-03 HKT
发布时间：14:37 2026-04-03 HKT

31岁的王嘉慧（Cathy）港姐落选后，翌年成为《东张西望》外景主持，因身材出众被网民「东张女神」之一。近日王嘉慧在社交平台分享做运动影片，令其2200万西九豪宅内貌曝光。王嘉慧的爸爸是有「内地家私大王」之称的王亚明，是著名家具公司创办人，公司曾在美国上巿，拥有约300多间加盟店。

王嘉慧本身是一名学霸

而王嘉慧本身亦是一名学霸，她曾就读圣保罗男女中学，其后到英国升学，在伦敦大学学院读心理学系，并以一级荣誉及「Dean's honours list（获院长嘉许名单）」成绩毕业，回港后在香港中文大学读法律系硕士，同时还考获健身教练专业资格，2021年参选港姐后入行。

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王嘉慧豪宅令郑裕玲大嗌羡慕

王嘉慧曾在曾在TVB节目《楼价有得估》中公开豪宅内景，当时已经令见惯大场面的Do姐郑裕玲大嗌羡慕。单位面积755平方呎，估值逾2,200万元，室内设计相当精致，主人房由两间睡房打通，空间阔落，更设有书房，她闲时会在书房弹竖琴及练字。

王嘉慧贴身小背心衬热裤出镜成焦点

王嘉慧参加《2021年香港小姐竞选》后加入TVB，入行后，获安排唔少工作机会，例如主持《东张西望》、灵异节目《通灵之王》、《LAW霸女神》，参与处境剧《爱回家之开心速递》、《新闻女王》、《刑侦12》拍摄等等。早前王嘉慧因访问一名老妇疑被骗70多万退休金案件时，以贴身小背心衬热裤出镜，成为网民焦点。

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