黎明红馆尾场终于舞起来 剖白因一部Walkman爱上音乐 AI重现少年Leon致敬启蒙金曲

一连10场的《黎明 LEON LAI ROBBABA 红馆演唱会 2026》今晚（31日）在红馆圆满落幕。

黎明为Walkman努力考获好成绩

可能是尾场演出关系，不单全场观众气氛高昂，就连Leon在演唱快歌时也忍不住跳起舞来，他的举动再将现场气氛推至沸点。

由于今年是Leon入行40周年，于演唱会尾声他分享了自己爱上音乐的心路历程及启蒙故事，Leon表示，自己十多岁时，市面开始流行Walkman，在这潮流趋势走了两年后，他也忍不住向爸爸要求想买来听歌，爸爸则要求他读书考得好成绩，才可以买来送给他作奖励，在他努力下考获好成绩，爸爸真的买了一部Walkman给他，并给予他钱可以买一盒卡式带，带入面只得一首歌，他循环地听一首歌。

Leon受《More Than I Can Say》影响

Leon说当年返学时行路听着Walkman，身边的巴士、小巴及的士驶过也好，都完全听不到车声，之后他便开始钟意了音乐，不时也会寻找很多自己钟意的歌曲，而且是市面未有的歌曲，当时他去寻找黑胶碟，由于黑胶碟非常贵，所以便会拣自己钟意的歌曲，花2元或5元一首，录在自己的卡式带内听，放学时回家他要经过坟场兜路行要45分钟，所以他走捷径经过坟场大约行20分钟，当时就是听着歌曲很平静地快步走过，这就是他为何钟意上音乐的原因，他说：「还有一个原因，我相信是因为一部Walkman、因为一首歌曲。」而那首歌曲就是《More Than I Can Say》，他谦称，自己当时英文不太好，不太明歌词内容，现在明白多了，觉得歌词很有意思。

当Leon完成演出降落台下，台上便播出由AI打造出当年Leon上学时听着Walkman的画面并播出这首歌，为演唱会画上完美句号。