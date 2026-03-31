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AK《揽紧处理》MV甜度超标 使出「花式冧女」4式︰有拍拖冲动

影视圈
更新时间：22:14 2026-03-31 HKT
发布时间：22:14 2026-03-31 HKT

MIRROR副队长江𤒹生（Anson Kong／AK）今年首支派台歌改以冧歌《揽紧处理》冲击一众生粉（fans暱称）心脏，结合甜蜜曲风与浪漫歌词，描绘出热恋期的甜蜜滋味！AK说：「新歌《揽紧处理》由我与Gareth（陈考威）作曲、甄敏延填词，可算是入行以来最Sweet的一首歌。歌曲讲述一对处于热恋期的恋人，共同经历的每个梦幻时刻，而我们亦在MV中尽力呈现出热恋期的甜蜜浪漫，我很久没有推出这类型的冧歌了，希望大家听完新歌后，会有甜丝丝的感觉，甚至有想拍拖的冲动。」

江𤒹生拖曾泳鑫谈情

曾经自认是大男人的AK，感情问题原来一律建议「揽紧处理」，他说：「两个人在一段关系中难免有小争执，但拥抱这个动作可以给对方很大的安慰，以及温暖，所以若然大家在相处上遇到『小碰撞』，揽紧是可以马上将矛盾处理掉，期待大家看完MV后也有同感。」为了完美呈现出《揽紧处理》的高甜感觉，AK在MV中「攞正牌」与女主角曾泳鑫谈情说爱，化身甜宠剧男主角施展「花式冧女」招数，包括在沙滩漫步、冧爆抹唇及街头共舞等唯美场面，更有甜度爆灯的「床戏」，仅穿白背心的AK不止大晒麒麟臂，更含情脉脉地看著女主角，势令生粉心心眼兼鼻血直流！

江𤒹生、猜柴「父子档」首登场

除了电力十足的名场面外，AK爱犬猜柴亦首度为爸爸MV粉墨登场，父子档同场发放另类魅力！AK说：「今次要猜柴坐在开篷跑车上拍摄，起初也担心牠会害怕，幸好牠不但表现淡定，甚至懂得主动望镜头『揾食』，我给他很高分数，叻仔！」

江𤒹生晒人情牌

向来在圈中人缘甚好的AK，特别鸣谢好兄弟Gareth制作新歌，同时感谢Tim（黄天翱）@Dear Jane一口答应担任MV导演，AK说：「小弟感谢大佬们出山帮忙，首先要多谢Gareth，因为我是参加了Gareth的澳洲婚礼后，大家有更多时间相处及加深认识，才能跟各位大佬变得稔熟，今次我一开口，他们便爽快答应帮忙，多谢大家的支持与爱护，我会继续努力！」Gareth则说：「其实创作这首《揽紧处理》时，脑海中已浮现出大量画面，于是索性将这些画面拍成MV。」Tim续说与AK成为朋友全因Gareth介绍，加上吸引力法则，人以群分，所以二话不说答应做MV导演，并说：「今次最难处理的部份是太阳，由于天公造美，难得全日均是万里无云，虽然拍摄上有难度，但太阳光正是最好的灯光，出来的效果超正！」

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