谷德昭44岁女友忽然提问雪卵意见 林子萱疑欲为60岁男友留后 谷导近年健康被指亮红灯

44岁的林子萱，近日突然在IG分享一段充满内心挣扎的影片，罕有地公开烦恼应否「雪卵」，引起外界关注。影片中，她独自坐在飞机商务舱，神情苦恼，画面上更直接打出粉红与白色的「雪卵唔雪卵」字句。她为影片配文：「唔想倾偈，好想倾偈？哦！吓！唉！」，一连串的自我否定，显示出她正陷于矛盾的心情，为面对生育问题而烦恼。

林子萱跟男友不婚不生共识

林子萱男友是60岁的导演谷德昭，二人拍拖约20年，早已达成「不结婚、不生子」的共识，彼此携手走过人生高低起跌，是圈中公认的模范情侣。但早前谷德昭在主持电台节目时，身形再次暴瘦，而且断崖式衰老，而在去年睇演唱会时，谷德昭被发现要用拐杖出入，身体状况亮起警号。

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林子萱网上求教应否雪卵

林子萱在医学上属于高龄产妇年纪，加上男友谷德昭身体问题，遂向网民求教「雪卵」问题，而在影片中，林子萱从大袋里取出耳机、糖果及空气净化盒，又以英文写上「在这个日子别问我问题」（Don＇t ask me questions kinda Day），神情有点怪异。林子萱对生育协议的动摇，网民纷纷揣测她想趁现在做定准备，随时可以帮男友谷德昭「留后」。

林子萱转行当瑜伽导师

林子萱于1999年出道，曾凭港台剧《Y2K前的暑假》及TVB剧《一屋两家三姓人》为观众所认识。近年她淡出幕前，成功转型为一名专业的瑜伽教练，并创办了关注青少年情绪健康的「情绪日记OooMyEmo」，她经常到各学校巡回演讲，男友谷德昭亦会亲身到场支持女友的事业，二人一直幸福恩爱。

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