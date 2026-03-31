Anson Lo连踩12小时挨天光见神徒 清拆舞台被迫移师地点鞠躬道歉 剖白近四个月饱受压力

MIRROR歌迷聚会《Hi MIRO！Garden Party 2026》连日来在麦花臣场馆举行，继日前柳应廷（Jer）一场玩足4个几钟、陈卓贤（Ian）由日玩到夜连踩8个钟，昨日到卢瀚霆（Anson Lo）主场，与近2000神徒（粉丝暱称）互动。Anson Lo 更破纪录由晚上玩到今晨7时15分，连踩12个钟通宵见神徒。

Anson Lo感激神徒的支持和力量

Anson Lo 的见面祭于昨晚7时30分开始，他甫出场即引起全场尖叫，欢呼声震耳欲聋，除了唱歌及游戏环节，Anson Lo 亦感激神徒一直以来给予的支持和力量，「每次你哋望住我系一种好开心嘅感觉，就好俾到力量我，觉得我系一个有用嘅人，原来我嘅存在会令到你哋日子会易过啲，可以逃避到生活中好多困难。」

Anson Lo想令所有人开心

Anson Lo 更公开了自己的心底话，坦言近这四个月饱受压力：「坦白讲呢四个月，我又进入返一个好大压力嘅状态，因为所有嘢冇以前咁松，自己可能有好多顾虑，惊大家唔开心，每次见面唔知应该做啲咩好、或者公唔公平、系边个平台度show up， show up几多次等等。呢几个月我有时会困扰系呢啲topic，所以自己都处于一个好紧张嘅状态，想做到最好，令所有人都开心，所以就有啲压力，我觉得自己可以再做好啲，我仲揾紧一个方法，可以令绝大部份嘅神徒开心。 」神徒们都纷纷大叫向Anson Lo 送上支持。

Anson Lo面对要改地方派花连番致歉

大概晚上9时半，开始粉丝一对一派花环节，由于现场近2000位神徒，活动到凌晨3时半，大会上台表示要清拆舞台交还场地，并宣布更改派花位置，尚余黄、蓝两区接近700位神徒要稍移玉步到大堂花店布景位置继续一对一环节，而已经攞花的神徒，则在工作人员安排下有秩序离场，并希望大家体谅。对于特别安排， Anson Lo向神徒鞠躬连番致歉：「唔好意思，我哋可能要稍移玉步去第二个地方，同样你哋有咩要求就继续叫我做啦，sorry，对唔住！」并再做出心心手势。

Anson Lo 获神徒大合唱新歌《本命》

Anson Lo 离开舞台前，再度表示：「而家已经凌晨3点半，辛苦啦，好多谢大家仲喺度，最重要你哋都仲继续陪住我。呢个event我知道你哋期待咗好耐、等咗好耐，对你哋每一位都系好珍贵嘅回忆。我希望少少十零二十秒可以为你哋create 一个珍贵回忆，满足到你哋小小嘅愿望。今日可能有少少安排不便，sorry唔好意思，我会继续用200%嘅努力做好我嘅工作，回报返俾你哋多谢。」最后，全场神徒突然发起大合唱Anson Lo 的新歌《本命》送偶像，场面既温馨又感动。

Anson Lo回家即post IG 派心

活动在今晨7时15分才圆满结束， Anson Lo 踩足12小时收工回家，即post IG 限时动态派心写道：「辛苦每一位神徒，知道平日大家仍要上班，真的辛苦了。」神徒都纷纷留言，除心痛偶像不断鞠躬致歉，又心痛他为表诚意一直忍受腰痛站著派花，至凌晨2时才肯乖乖坐低。据知，活动延误主因是派花环节严重over run，最初神徒可以向Anson Lo 示爱，互动部份约十秒，及后红区开始有人加插自拍要求，骨牌效应令流程滞后。到凌晨时分，大会亦呼吁大家尽量10秒内完成，派花形式亦改为Anson Lo 自拍，影完即走，情况一度改善，有神徒就批评某些粉丝不自律，「有啲人得一想二再三而四，真系好过份。」