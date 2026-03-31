正义女神｜文颂娴演活丧子之痛网民力撑复出 与佘诗曼友谊始于02年剧集 解构当年离巢原因

由无线与优酷联合出品的全新律政剧《正义女神》，昨晚（30日）于TVB翡翠台首播后即迎来极大回响。该剧由钟澍佳、关旭总监制，云集了佘诗曼、谭耀文、陈炜、周嘉洛等实力派演员，更有特别演出的文颂娴，她的回归TVB剧集成为观众的焦点。首集以「高成彬天台杀人案」展开，剧情紧张，角色塑造鲜明，言官（佘诗曼饰）的铁面无私与高淑桦（陈炜饰）的雄辩滔滔，为剧集打响了头炮。

文颂娴饰演单亲妈妈演技大爆发

在剧中，相隔20年再度亮相TVB剧集的文颂娴，以其精湛的演技，为观众带来了巨大的惊喜。她饰演的单亲妈妈苏丽慈，痛失爱子，在法庭上以近乎素颜的憔悴状态，真实演绎了丧子之痛。从目击儿子堕楼的惊恐，到庭上的失魂落魄，再到庭外的崩溃，文颂娴的情绪层层递进，让观众感同身受，纷纷大赞「演技太强，让我共情到窒息」。 此外，她与好姊妹佘诗曼的同框，也勾起了不少观众的集体回忆。

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文颂娴曾解构上位慢因由

现年49岁的文颂娴曾是90年代的电视台当家花旦，由亚视转投TVB时，TVB曾诚意十足地等了她两年，可惜加入TVB后，竞争太大，她由女主角沦为配角，外界一直指她当年因心淡而离开TVB。她曾受访坦言年轻时做人不够圆滑，有话直说，或许因此让上位之路走得慢了些，但她对此并不介怀。对于后来因电视台力捧「亲生女」而选择离开，文颂娴如今也已释怀，潇洒表示「同TVB冇仇」。

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文颂娴与佘诗曼友情始于《帝女花》

文颂娴曾表示，在TVB最大的收获，是认识了一班真心姊妹；她与佘诗曼在2002年合作拍摄《帝女花》后变得熟络，后来再与汤盈盈、梁靖琪等人组成了「七魔女」，友谊持续至今。

文颂娴婚后淡出

2012年，文颂娴与商人李梓慎结婚并育有一女后淡出幕前，惟其丈夫一度被传陷入财困，更有传闻指好姊妹佘诗曼曾义气出手帮忙，其后双方都就传言曾作出否认。近年随著女儿渐长，文颂娴逐步复出，其专注事业的态度与不变的演技，让观众纷纷鼓励她全面回归幕前拍更多剧集。

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