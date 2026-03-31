正义女神丨陈炜儿子「高成彬」成首集MVP 26岁刘倬昕系犯罪学硕士 运动健将代表香港出战

由佘诗曼、谭耀文、陈炜、周嘉洛、许绍雄、马贯东、蒋祖曼及戴祖仪主演的无线与优酷联合出品的剧集《正义女神》昨晚（3月20日）终于在翡翠台首播，剧中饰演陈炜儿子「高成彬」的新生代演员刘倬昕，凭借其惊人的反串演技，瞬间成为网络焦点，赢尽观众正评。

「高成彬」眼镜意外成为恐惧感来源

在首集「高成彬天台杀人案」中，现年26岁的刘倬昕「减龄」超过十年，反串饰演年仅14岁的少年犯。她在法庭上一秒还在声泪俱下、全身颤抖地自责，表现出无辜与愧疚；下一秒与人对话时，却瞬间「变脸」展现极致邪恶的阴沉眼神，坦承「我系故意」，强烈的反差让观众看得心寒。刘倬昕佩戴的眼镜更意外成为网民的「恐惧感来源」。

刘倬昕拥有文武双全超强学历

现实中的刘倬昕拥有文武双全超强学历，她自小成绩优异，被评定为资优生，她不单是香港大学犯罪学硕士毕业生，并在文学院以一级荣誉完成语言学及性别研究，更将于今年9月再进修Postgrad教育。刘倬昕中学时就读名校拔萃女书院，除DSE以Best 5 29分的佳绩脱颖而出，7岁时更被验证为资优生，绝对是一名学霸。除了惊人学历，她的运动成就同样亮眼，曾赢得龙舟世界锦标赛季军，并以全国大学生400米亚军的身份代表香港出战国际赛事。

刘倬昕在2021年因陪友人面试、意外考入第31期TVB艺员训练班，自此开启演艺事业，因陪同友人面试而意外考入TVB艺员训练班，从此踏上演艺之路。她曾在J2节目《我要瞓斗》中成功挑战60小时不眠不休，勇夺冠军赢得奖金！刘倬昕还参加过《福禄寿训练学院》，凭撼爆头的「人肉篮球」表演令人留下深刻印象。刘倬昕亦曾参演《异空感应》、《非常检控观》、《夺命提示》、《非分之罪》、《黑色月光》、《反黑英雄》及《卧底娇娃》等剧集演出，并经常出演军装警察，刘倬昕曾分享过她喜爱唱歌、跳舞、做主持，能够在综艺、拍剧多方位发展，被视为新一代全能型艺人。

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刘倬昕「变脸级」演技感到非常惊喜

昨晚播出的一集剧情讲到某天台游乐场发生一宗悲剧，8岁小童「胡宇泽」黄梓曜堕楼身亡，而年仅14岁、大状「高淑桦」陈炜之子「高成彬」刘倬昕被控谋杀，案件轰动全城。 在法庭上，「高成彬」刘倬昕讲述案发经过时指当时看见「胡宇泽」黄梓曜很危险企上栏杆，更跣脚向前冲，想救他不果。「高成彬」刘倬昕越讲越激动，慢慢双眼通红，全身颤抖，痛哭流涕说：「𠮶日我系天台睇风景，个小朋友行埋嚟问我睇咩，我仲笑佢，你咁细粒睇唔到㗎，我冇谂过佢会企上咗个栏杆，更加冇谂过因为咁死咗。」 「高成彬」刘倬昕自责声泪俱下表示「系我衰，如果唔系我笑佢，我捉不住他，佢就唔会死。」他更不停说：「系我害咗佢，我唔想咁」。 其后，他与「苏丽慈」文颂娴对话时即立即「变脸」兼露出阴沉的眼神表示「我系故意」令人看得心寒。网民对其「变脸级」演技感到非常惊喜，纷纷留言激赞：「演技太好，现在看到她都有点生理不适」、「这变脸厉害」、「完全接得住阿佘和炜哥的戏！」 、「害我对这款眼镜框感到恐惧」、「演技一流，假以时日，必定有所成就」、「不夸张恰到好处。」

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刘倬昕事前做足功课感谢佘诗曼帮助

为了今次的演出，刘倬昕事前做足功课，谦称当初要进入高成彬的世界其实很大难度：「因为高成彬同我性格好极端，现实中我比较活泼同开心，但高成彬就比较阴沉，佢好多谂法都系收喺心入面唔会同人讲，所以要谂下点样进入个状态。」并续指法庭自辩爆喊戏对她来说是大挑战：「我本身系好难先会喊嘅人，所以我收到剧本后谂到一个方法，就系扩张鼻孔，感觉好似易喊啲。但去到现场都系要靠进入个角色，先做到𠮶个『委屈』感觉。」刘倬昕感谢佘诗曼帮助她进入状态：「阿佘教我试吓想像亲眼见到个小朋友跌咗落街𠮶种无助感，佢仲即场示范畀我睇点样做，佢真系做到眼湿湿。」总监制钟澍佳亦称剧组亦另外做了一些「特别处理」：「呢场戏拍𠮶阵都仲觉得争啲、有啲刻意去演，所以我就同导演组夹计，𠮶日叫刘倬昕早鹭啲去现场，故意Ignore佢，又叫佢唔好同人倾偈要培养情绪，佢𠮶时个状态都几难受、会担心系咪因为自己做得好差所以大家唔钟意佢，然后我哋等到半夜一、两点先拍，𠮶时佢个人都好疲累，拍完第一Take Ok咗之后，佢嘅情绪就即刻爆发晒出嚟，我哋就即刻再拍多几个，最后出街就系将几个最好嘅Take剪埋一齐。」

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