ROVER自封「MakerVille F4」 希晋数度感触落泪变「喊包」 Jason承诺演唱会 2.0 「找数」骚肌

新生代乐队ROVER昨晚（30日）在新蒲岗举行入行两年的首个演唱会《ROVER 2ND ANNIVERSARY LIVE》，MIRROR成员Jeremy（李骏杰）、COLLAR成员Ivy So、《造星IV》Sica、Yoyo、Alice等师兄师姐，以及前辈刘晓彤等前来撑场。当四子陈镇亨（亨仔）、王希晋（希晋）、卓金乐（Kim）及鼓手雷濠权（Jason）逐一出场，现场粉丝即大声欢呼起哄，气氛热烈！

ROVER感谢粉丝陪伴和支持

四子以皮褛Look现身，并以新歌《旗迹》为演唱会揭开序幕，随后唱完《Break the Wall》后，希晋和亨仔即除下外套以背心上阵，大骚肌肉及麒麟臂。希晋在台上表示：「两年以来最开心嘅一日，因为有大家同我哋一齐漫游，一齐睇流星雨」又自封是公司「MakerVille F4」，之后响起台湾组合F4的金曲《流星雨》音乐。其后ROVER唱Jer 师兄柳应廷的《人类群星闪耀时》，台上台下情绪亦再高涨起来。当唱到《陪我一路漫游》时，台上播出四子跟粉丝的互动合照，希晋一时感触落泪，四子亦感谢粉丝一直以来的陪伴和支持。去到Encore环节，四子再唱出《有你有我》，有粉丝送上花束，而他们亦靠近台边，甚至走落台跟粉丝近距离接触，最后以歌曲《秒速8公里》结束演唱会，希晋又再眼湿湿，队友见状亦忍不住笑他：「又嚟！」完场后，他们叫粉丝高举红色毛巾，营造一片「红海」影大合照。

ROVER完骚最想去打边炉

演唱会结束后，四子以「爽、奇迹、不过不失、好玩」来形容演出感受。提到希晋和Jason变「喊包」，Jason指自己一直强忍泪水，「本身自己唱慢歌solo好唔得，所以今次要挑战自己，其实中途已经想喊，但系我要忍住，因为要完成首歌，最后唱完先喊。」被指是「喊包」的希晋表示：「当唱《陪我一路漫游》𠮶阵，应该系开心㗎嘛，但睇到后面同fans啲片段，我𠮶啲眼泪系感动嘅，原来自己已经出咗到咁耐。」提到有人未有骚肌「找数」，Jason笑言，因为自己忙于练习，搞program等工作而未有练「大只」，队友笑他「细肌肉」也可以展示，他直言自己没肌肉「唔好睇」，并承诺如果演唱会有2.0一定会骚肌。问到会否觉得今次场地太细？他们认为是次场地大小刚刚好，并指Band都是由细场地开始，慢慢越玩越大，重点是今次可以跟fans近距离互动，感觉好正。他们还特别感激C AllStar的陈健安、乐队太极、ToNick、野佬、逆流，以及一众师兄师姐，并指事前找他们帮手，他们都二话不说应承，非常感激！问到现时最想做甚么？他们表示很想去打边炉，而Jason则谓想原地瞓觉。四子表示会向着开演唱会2.0的目标进发，并直言会努力储多些歌，希望日后可在较大个的场地开骚。