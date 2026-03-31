林峰称身体无恙睇中医调理 安排女儿探班︰等佢知道爸爸揾钱辛苦

林峰（31日）现身九龙塘出席「细味香港·细腻茶感」香港制造百人志的揭幕礼，同场还有摄影师Jimmy Ming Shum，吸引了大批粉丝及市民围观。活动上，林峰与市民玩「镜环捕捉」游戏及送礼物。农历年后首次亮相公开活动的林峰，受访时称前一天通宵工作，为了是次活动今早很早起床，笑言有Jet lag状态。对于早前被网民拍到与古天乐、宣萱「合体」进行拍摄工作，林峰故作神秘表示：「拍紧啲嘢啦！（广告？有关《寻秦记》？）唔关事㗎，迟啲会公开，等官方通知，等我老板（古天乐）同家姐（宣萱）佢哋讲。」三人纵使各有各忙，也会约食饭「合体」。

林峰操肌备战《九龙城寨之终章》

提到在TVB播放的剧集《寻秦记》进入结局阶段，一众演员约埋在4月7日收看大结局，林峰对此大表期待，「对上一次同大家睇电视剧，系十多年前《家好月圆》，好多回忆！」他透露电影《九龙城寨之终章》即将开拍，早前频频健身。明显比之前大只不少的他表示：「我哋城寨4子身形都变得健硕，大家都好努力增肌；对脚都有操，因为剧情有好多奔跑、打斗，如果下盘唔稳，打就会有危险。」提到日前被粉丝在街头捕获睇中医，面容憔悴，他急急澄清：「我冇事，只系睇中医调理，不知几精神。」提到古天乐、宣萱在电视剧《刑事侦缉档案IV》的亲吻戏片段，近日在网上疯传，林峰笑言：「我唔睇呢啲嘢！哈哈！」对于网友赞两人合衬，林峰说：「拍戏啫，一个阿哥一个家姐，我觉得件事好笑啰！」

林峰女儿每事问

问到趁复活节假期与妻女出外游玩？林峰指早已为她们安排节目，「就系去片场探我班！」他指《九龙城寨之终章》比之前规模更加大，更加真实，「而家天气开始热，拍摄工作会比较辛苦，等阿女知道爸爸赚钱唔容易！我拍第一集《九龙城寨之围城》𠮶阵，个女仲好细，睇到我畀人打会喊。而家年纪大个啲，变得大胆，知道系拍戏啫！」指其5岁女儿Luna对身边事物充满好奇，「会有十万个为甚么！有时我都唔敢乱答。」直言还是留给老师教较好。