施明离世丨曾为李泳豪与杨思琦开火赠四字佛偈暗藏玄机 晚年却因新抱与儿子产生嫌隙

李家鼎前妻施明在3月21日突然病情急转直下，最终因肺炎离世，享年74岁。施明和「鼎爷」李家鼎在1977年结婚并育有一对孖仔李泳豪、李泳汉，到了1994年，施明以性格不合为由单方面申请离婚并与一对孖仔移民美国。李泳汉形容施明是一个伟大的母亲，为了儿子未有再改嫁：「我仲想同佢走埋落去，唔系想送佢最后一程。佢从来冇放弃过仔女，任何委屈都自己吞晒落肚。」

施明曾视杨思琦如新抱看待

施明生前对一对孖仔李泳汉、李泳豪疼爱有加，李泳豪与前港姐冠军杨思琦曾有一段长达9年的姊弟恋，本来二人已经同居更一度达到谈婚论嫁的阶段，不过到了2011年6月，杨思琦单方面宣布分手，分手事件引起李家上下的不满，李泳豪曾对外表示愿意接受旧爱与他人所生的骨肉，但最终仍未能复合。施明曾视杨思琦如新抱看待直言：「我唔想知道佢任何嘢。我只系顾及豪仔情绪可以快啲平复。」

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李泳豪豪一家指责杨思琦「讲大话」

李泳豪与杨思琦于2002年拍《血荐轩辕》挞著，二人一直表现恩爱，拍拖9年屡传婚讯，到了2011年6月杨思琦出席活动时突然宣布分手，指已和李泳豪达成共识，坚拒透露原因，之后即传出她与新欢吴帅珠胎暗结，但李泳豪曾为此当众落泪并称两人数日还一同吃饭，当时正值拍《拳王》时，杨思琦亦有担心他不休息、不食饭，又会来探班：「分手一事我唔可以唔接受，我单方面想都无用。」其后杨思琦接受《东张西望》访问，声泪俱下指李泳豪一家早于两、三个月前已得悉他们分手一事，李泳豪一家指责杨思琦「讲大话」，李家鼎更怒火中烧，认为杨思琦一直觉得他们家穷。哥哥李泳汉大爆杨思琦曾要求婚宴摆100围酒席，更指她当李泳豪犹如「阿四」。杨思琦则反击指李泳豪一家不尊重她，因为李家大宅搬到九龙塘及泳池维修费等都由她负责，更直言被要求接济施明一家。

施明亲撰四字佛偈给杨思琦

施明亦表示对事件感到难以接受，一度血压飙升，她曾称示与杨思琦共处九年，一直视她如亲生女看待，对得住天地良心，她更亲撰四字佛偈的书信给杨思琦对她的最后劝告，在信中提及的「心恶心毒，好变不好。谁是谁非，天知就好。」似有所指，不过她亦劝杨思琦「坚持执着，放下最好。心好行好，命能改好。」单身多年的李泳豪在2022年与台湾女友Agnes结婚，不过妈妈施明和哥哥李泳汉未有出席，有传施明Agnes颇有微言，有指家人当初知道李泳豪再次拍拖大为高兴，但当施明得悉Agnes与李泳豪同龄便感到不满，施明希望李泳豪可为李家开枝散叶，而Agnes已属高龄产妇，故她建议泳豪再观察一下。不过李泳豪懒理妈妈的建议，与Agnes打得火热更一度同居，导致李泳豪与妈妈及哥哥的关系产生嫌隙，结果连婚姻大事亦未有知会妈妈，令施明伤心欲绝。对此，李泳汉曾避谈事件，李家鼎就声称是别人乱说，并没有这样的事，但往后鲜有见到施明与李泳豪同框。

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