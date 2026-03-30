正义女神｜首播好评如潮  佘诗曼「温柔女法官」演技再封神  网民：有望五度夺视后

TVB新剧《正义女神》今阅晚于翡翠台首播，女主角佘诗曼（阿佘）再次以其神级演技震撼观众。她一改《新闻女王》中「Man姐」的强势形象，饰演充满正义感却又温柔的女法官「言惠知」，角色形象的巨大转变不仅让网民大为惊艳，更看好她有望凭此剧第五度登上视后宝座。

佘诗曼摆脱Man姐味道

在《正义女神》中，佘诗曼饰演的法官「言惠知」，虽然身份庄严，需在法庭上保持果断、强硬的形象，但同时兼具温柔与善良的内心。相较于之前深入民心的Man姐，这次的角色展现了截然不同的气质。

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佘诗曼「演什么像什么」

剧集播出后，网上涌现大量对佘诗曼演技的赞美，不少人认为她的表现完全摆脱了Man姐的影子，成功演活了「言惠知」这个角色。网民纷纷留言洗版：「温柔又透露著刚正的气质」、「姐姐太厉害了，演什么角色都那么震撼」，盛赞她多年来演技一直保持顶尖水准，再次证明了其无可置疑的实力。

佘诗曼第五度问鼎视后？

佘诗曼的精湛演出，也让不少观众预测她将再创事业高峰，更有网民具体分析，若剧集后续热度和剧情能持续，她极有可能凭此角色挑战个人第五座视后奖项，打破自己的纪录。

刘倬昕获封「TVB第3恐怖角色」

首集中另一位让人留下深刻印象的，是反串饰演少年犯高成彬的新人演员刘倬昕。她为了投入角色，在拍摄期间刻意让自己变得阴沉，甚至谢绝朋友邀约，以免影响情绪培养。她的努力没有白费，其阴沉的演出成功营造出令人不寒而栗的效果。刘倬昕透露，看到有网民形容她是「TVB第3恐怖角色」时，她对此感到特别有满足感，认为这是对她演出最大的肯定。

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《正义女神》2至4集剧情：