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盘点《正义女神》七大看点 网民激赞成热话 深度探讨少年犯罪引共鸣｜原来视咁的

影视圈
更新时间：18:15 2026-03-30 HKT
发布时间：18:15 2026-03-30 HKT

在内地已热播两星期的《正义女神》，今晚隆重登陆翡翠台，逢周一至周五晚8点半播映，主要演员有佘诗曼、谭耀文、陈炜、周嘉洛、许绍雄、马贯东、蒋祖曼及戴祖仪，还有文颂娴特别演出。根据官方资料，《正义女神》首周优酷站热度冲破8025，有效播放量1.5亿，主话题播放量超过6.2亿，并横扫多个内地榜头3名，在豆瓣亦已成功开分，且分数有7.9，与同期新剧比较成绩亮丽，加上累积好评，分数或有机会再持续攀升。

阿佘成功挑战法官一角，为观众带来另一惊喜。
阿佘成功挑战法官一角，为观众带来另一惊喜。
阿佘与谭耀文的首集斗嘴戏份赏心悦目。
阿佘与谭耀文的首集斗嘴戏份赏心悦目。

4届视后佘诗曼今次再度迎来突破的演技，阿佘获盛赞将法官铁面无私及柔情善良的挣扎平衡得极好，连带与阿佘极多对手戏的谭耀文及陈炜亦大受欢迎，尤其阿佘与陈炜的「霸气式正邪对决」，更令网民看得热血沸腾。另一位同样吸获大量正评的，还有「犯罪学硕士」刘倬昕饰演的「恶魔少年」高成彬，其「冷血阴险」的眼神，更令不少网民留下极大心理阴影面积，并因而引发热话，十分夸张。难怪获不少网民好评，「佘诗曼演甚么像甚么」、「全员演技在线」、「新人演员很出彩」。

蒋祖曼展现与《新闻2》截然不同的柔弱人设，与阿佘火花依旧。
蒋祖曼展现与《新闻2》截然不同的柔弱人设，与阿佘火花依旧。
刘倬昕饰演的高成彬演技惊艳，人气急升。
刘倬昕饰演的高成彬演技惊艳，人气急升。

至于为何着手「守护少年成长」的议题，总监制钟澍佳就曾指《正义女神》的创作起源于《新闻女王2》：「为《新闻女王》搜集续集素材时，目睹了全球各地多宗触目惊心的少年恶性犯罪案，尚未成年的孩子为何会做出如此极端的行为？这些真实的事让我下定决心，少年犯罪不该只是剧集单元选题，它值得单独成篇、深度探讨。」

总监制钟澍佳望透过剧集引起大众关注少年罪犯问题。
总监制钟澍佳望透过剧集引起大众关注少年罪犯问题。
佘诗曼与陈炜连场对手戏火药味浓获封「宿敌CP」。
佘诗曼与陈炜连场对手戏火药味浓获封「宿敌CP」。

盘点《正义女神》7大必看位：

1. 深度探讨「少年司法」及「少年成长」问题，启发观众思考如何守护更多孩子不走歪路。
2. 全员演技在线、新人演员演技出彩，重点新人必推凭「高成彬」一角人气急升的刘倬昕。
3. 佘诗曼演甚么像甚么，撇甩Man姐味的同时，亦保留了爽感十足的刻薄说话风格，角色人设亦充满挣扎及层次感。
4. 佘诗曼与谭耀文默契十足，尤其是首集的搞笑斗嘴戏份更是赏心悦目。
5. 在《新闻女王2》中首合作即引爆热话的佘诗曼与蒋祖曼，在《正义女神》中亦有不少对手戏，与阿佘再度迸出不一样的火花。
6. 佘诗曼与陈炜在剧中有多场对手戏，而且场场都有「高手过招」的感觉，万勿错过。
7. 为令剧集核心主题更突出，编剧在剧中穿插了不少发人心省的金句， 如第4集佘诗曼对父母「生而不教」的控诉，引发全网共鸣。

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