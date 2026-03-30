Ian踩足8小时同hellosss欢聚 割爱送录音手稿兼亲手喂食蛋糕

MIRROR歌迷聚会《Hi MIRO！Garden Party 2026》昨天Ian（陈卓贤）主场，亦是今年「见面祭」第一位成员在麦花臣场馆全开四面台，与超过1800位粉互动。节目于下午2︰30准时开始，Ian首先唱首本名曲《DWBF》进场，宠粉的他绕场一周与hellosss击掌。除唱歌外，游戏环节上，Ian选出10位幸运儿互动，「福利」包括与偶像自拍、签名、摸头杀、喂食饼干、对望唱歌等。在绘画环节中，4位粉丝在Ian唱新歌《花边细胞》时写生，完成后有Ian亲自挑选心思礼物——他竟然把自己《再见 宁静海》的录音手稿送给粉丝，果然是一位暖男。

陈卓贤Deep Talk感人

来到Deep Talk环节，Ian形容其音乐作品大多数是呈现自己的心情及人生观，又希望给予乐迷力量：「我都会经历好多迷失、徬徨时候，要有坚强信念，记住当初点解会做呢样嘢，自己内心真正想要嘅系乜嘢」 ；「所有嘢都会OK嘅，唔系避开唔开心嘅嘢，而系困难每日都会发生，心态好紧要，自己永远系最支持自己嘅一个」；「《在远方的你》其实系写畀我自己，孤单时，内心嘅『小灵魂』就会保护我」；「生活总有唔同困难，希望大家听我嘅歌时，可以有几分钟放松」；「只要出发点系正确，就相信自己，唔好咁易畀其他人影响」；「将来想同大家经历一啲开心嘅回忆，记住你哋陪伴我行人生中好重要、好美好嘅一段路」。

陈卓贤想同hellosss欧洲草地「结婚」

司仪问到，如果欧洲有片大草地，想与fans有甚么活动？lan竟然答：「结婚！史上最大型嘅婚礼」；「大家静静地坐低，唔准讲嘢，坐佢两三日」。司仪建议全场静静地凝望Ian，好好享受与Ian「五秒钟的宁静」。旁白君问Ian有没有兴趣玩发呆大赛，lan秒答：「我日日都玩紧。」原来Ian亦有幽默的一面。Ian稍作休息，便开始最后一个环节，他亲手把花束送给每一位fans。

陈卓贤全开四面台

早前大会编写的「十页纸规条」引来网上热烈讨论，然而现场所见，Ian对粉丝宠爱有加，不单止细心聆听粉丝说话，又礼貌地与粉丝轻轻握手，hellosss亦十分守秩序，没有做出过份行为例如冲击。由于有超过1800位粉丝，Ian完成派花环节，经已是晚上10:40。不少hellosss心痛偶像连续工作8小时会辛苦，担心Ian疲倦及挨饿，不停为他打气。不少hellossss都陪伴Ian工作到最后，他亦于凌晨接近01:00，在TG group感谢粉丝支持。