林正峰拍内地短剧向日薪5万进发  阮嘉敏日拍廿粒钟揾命搏  顶级短剧明星年薪破3千万

近年内地影视市场兴起「短剧」热潮，制作周期短、回报率高，吸引大量资金涌入，更成为不少艺人淘金的新战场。现年31岁的TVB小生林正峰，凭借《新闻女王》中「王伟」一角人气急升后，成功开拓内地市场。他食正短剧热潮，频频北上接剧，并坦言因为用心经营社交媒体，靠网络流量吸纳大批粉丝，从而获得不少演出机会，收入亦相当可观，目标向着日薪5万人民币的目标进发！

林正峰靠网上流量进军短剧

林正峰透露，最初的机会源于他积极经营社交媒体，向观众展现真实的自己。当累积了一定粉丝和流量后，制作单位便主动找上门，机会一个接一个。他直言，虽然不敢说赚得很多，但收入确实比以前好，拍摄短剧以日薪计算，有时可达五位数。他更爆料，行内一些受欢迎的短剧演员，日薪可高达3至5万人民币。

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短剧顶流演员年薪3千万人仔

短剧已成为内地影视圈的新兴「淘金神器」。其制作周期平均只需7天，但回报惊人。在这股热潮下，演员的薪酬亦水涨船高。据业内人士透露，处于金字塔顶端的短剧演员，日薪可达8万人民币，由于拍摄频率高，年收入轻松突破3000万人民币，收入水平直逼一线电影明星。

阮嘉敏当短剧女一内地爆红

除了林正峰，TVB的吴兆麟、李尔晨等都粉粉加入短剧拍摄行列，TVB「东张女神」阮嘉敏早前亦凭借担任短剧《瘦一斤，赚一斤，虐哭前任不过瘾》女主角，在内地一炮而红，剧集浏览量突破3000万。但她也曾大吐苦水，指拍摄过程极为艰辛，6天内要完成72集，每天拍摄长达16至20小时，直言「在TVB拍剧是好舒服」。

视帝夏雨视后米雪也参战

这股淘金热不止吸引年轻一辈，连资深老戏骨如夏雨、米雪、谢雪心等都纷纷加入短剧战团，早前叶璇亦曾于短剧中演奶奶，而视帝黄宗泽、陈山聪都有参与短剧拍摄。夏雨认为，短剧与传统电视剧分别不大，同样需要投入演出，即使辛苦也视为一次新挑战。这股由TVB艺人组成的「北伐」大军，正浩浩荡荡地开赴内地短剧市场，寻求事业新高峰。

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