车婉婉儿子9岁生日近照颜值飙升 混血俊俏样型过爸爸 合照揭爷爷嫲嫲都系靓人

近年凭借主持TVB大热节目《中年好声音》而人气高涨的车婉婉，昨日（28日）是她与中澳混血丈夫Jonathon的爱子Justus（乳名BBQ）的9岁生日，车婉婉在facebook大晒温馨家庭照，分享喜悦。照片中，刚满9岁的BBQ可谓「暴风式成长」，不但身高追及妈妈心口，混血的立体五官越发俊朗，颜值飙升，完美继承了父母的优良基因。车婉婉更公开老爷与奶奶的照片，被网民赞家族有高颜值基因。

篮球主题派对场面热闹

从车婉婉分享的众多照片可见，她为儿子的生日花费了不少心思。不但有陪同妈妈到《中年好声音》录影厂的温馨时刻，更为BBQ举办了一个盛大的篮球主题生日派对。现场不仅有悉心布置的气球，生日蛋糕上更有篮球巨星米高佐敦（Michael Jordan）的公仔，可见BBQ对篮球的热爱。照片中，BBQ与朋友们玩得不亦乐乎，车婉婉与丈夫Jonathon亦满脸笑容，一家三口与亲友们共同庆祝，其乐融融。

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车婉婉高龄产子组三口之家

车婉婉于2013年与游泳教练Jonathon结婚，并在2017年以42岁高龄诞下儿子BBQ。作为高龄产妇，她对儿子的爱更是溢于言表。她在帖文中感性地写下对儿子的期望：「MaMa希望你健康开心、努力学习、不断进步」，同时也对自己许下承诺，希望能保持身体健康，在事业上努力，以求能有更多时间陪伴儿子成长。字里行间充满母爱，感动不少网民。

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