赵薇低调露面谷票房 执导电影尘封10年终上映遭除名 首日仅收约500万

内地女星赵薇自2021年被列为「劣迹艺人」后，事业陷入低谷，其执导作品《没有别的爱》尘封10年，最近终于获上映机会，过程却一波三折。 《没有别的爱》不仅易名做《蜂蜜的针》，赵薇在导演一栏的名字亦被消失，仅剩监制兼导演袁梅，赵薇现身仍无助催谷票房。

《蜂蜜的针》终于上映

《蜂蜜的针》于3月28日已在内地上映，赵薇低调现身戏院，参与亲友场为电影打气，有网民在社交网公开赵薇现身戏院的照片，见到她欣赏《蜂蜜的针》。当时赵薇头戴Cap帽，打扮悠闲到场，期间曾除帽向身后观众打招呼，全程保持笑容，又不断说「谢谢」表达谢意，未有因导演一栏消失其名字而感到不快。

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可惜赵薇亲自撑场，仍对《蜂蜜的针》票房帮助不大，首日截至晚上9时，票房仅收437万人民币（约495万港元），比起同日由文淇主演的电影《我，许可》优先场，预售票房已破千万，《蜂蜜的针》票房可算反应冷淡。

陈坤撑赵薇累黄晓明被闹

与赵薇是多年好友的陈坤，在《蜂蜜的针》上映即包下9场特别场支持老同学，却意外令同为北京电影学院出身的黄晓明成箭靶，被网民炮轰黄晓明无情，在赵薇出事后撇开关系，黄晓明被指近日终于有行动，比陈坤多1场，包下10场特别场，以平息风波。

窦靖童客串《蜂蜜的针》

电影《蜂蜜的针》已拍完多年，还找来窦靖童客串，主演的袁泉、宁静、耿乐近日在内地展开路演，电影公司释出宣传照，见到女主角袁泉以颠覆性的造型，发挥演技带给观众惊喜，其秃头老妆造型，「没认出这是袁泉」更一度登上热搜。

赵薇传资产被冻结三年

此外，有指赵薇的财务状况亦陷危机，内地消息指赵薇名下约900万人民币（约1,020万港元）的资产被冻结，为期三年。据悉，赵薇名下的多间公司近年已陆续被吊销或注销，令其商业版图大缩水。

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