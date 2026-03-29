宫雪花近照风采依然 曾高龄选亚姐近年公开真实年龄 单身育两子曾提名爱儿选港男

前亚洲小姐宫雪花近年生活低调，鲜有公开露面。然而，近日她罕有地现身于香港Art Basel艺术展，随即成为全场焦点。有参观者捕捉到她的身影并将影片上传至小红书，影片中67岁的她风采依然，状态绝佳，一身抢眼的红色造型，瞬间勾起大众对这位话题女王的集体回忆。

宫雪花现身Art Basel 气场强大

在曝光的短短几秒影片中，可以看到宫雪花身处Art Basel展会现场，正与友人聊天。她身穿一件鲜红色的外套，外套上缀有精致的装饰，配搭一条红白相间的百褶长裙和白色平底鞋，头上还戴著红色发箍，整体造型充满活力。

虽然已年届67岁，但宫雪花保养得宜，皮肤紧致，化上精致妆容后更显神采飞扬。面对镜头，她大方挥手微笑，气场不减当年，尽显选美皇后风范。她对拍摄者称：「好久不见了」，可见这次露面实属难得。

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宫雪花「高龄」参选亚姐成经典

宫雪花的一生与选美舞台结下不解之缘。她早在36岁时，便已在法国华裔小姐竞选中取得冠军。而最为人津津乐道的，莫过于她在1995年，以47岁「高龄」打破常规参选亚洲小姐竞选，凭借「年龄最大参选佳丽」的身份，成功制造了史无前例的话题。虽然最终五强止步，但她赢得了「最受传媒关注奖」，一夜成名，并随即获亚洲电视（ATV）签约，踏入演艺圈。其后，在55岁时她更远赴美国参加世界太太选美比赛，被誉为「大陆第一美妇」。宫雪花近年受访曾表示，当年亚视为了引起轰动而将她的年龄报大了10岁，即选亚姐时只是37岁。

宫雪花感情生活成谜

宫雪花曾与一名法国驻沪领事馆的翻译员结婚并育有两子，但婚姻最终以离异收场。恢复单身后，她独自抚养儿子，感情世界一直成谜。宫雪花在2023年受访时，她曾大方分享自己维持美貌的「独家秘方」，笑称是因为没有男朋友：「我28年来没有跟男人握手、拥抱、kiss，后面的就不要谈了。」她更直言：「只要不近男色就会年轻，因为不烦恼、没忧患，不用忍受忽冷忽热，没有爱就没有伤害。」这番言论足见她对感情宁缺毋滥的态度。

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宫雪花儿子事业有成

宫雪花独力抚养的两名儿子如今都已事业有成。据悉，20多岁的小儿子是一家拥有30多名员工的公司负责人。而大儿子江泽龙则更为人所知，宫雪花在2005年曾提名儿子参加TVB的香港先生。然而，此举却引来儿子的抱怨，事后向她诉苦：「他问我说天下有这样的妈妈吗？叫儿子穿泳裤上台」。据宫雪花透露，大儿子性格有点「社恐」，不喜欢面对镜头，最终坚持退赛。目前，大儿子已移民澳洲，并在当地修读金融学位。

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