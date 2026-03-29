向氏家族后人聚会 85岁向华荣罕露面近照超精灵 儿子向展鹏参加《中2》攻乐坛有新进展

梁思浩在圈中人缘甚广，日前他在IG分享了多张与向氏家族后人聚会的温馨合照，当中包括影坛大亨向华强的兄长，已届85岁高龄的向华荣，展现了他们之间超过30年的深厚情谊。梁思浩在帖文中感性地写道：「相识超过30年，多谢大向生及细向生。多年来嘅爱护！凭两个字『真诚』便可以拥有30年的友谊。」他透露，当天的聚会从下午茶一直持续到宵夜，笑声不断，并风趣地感谢「向生今日包我三餐」，足见气氛融洽。

向华荣精神矍铄尽显大家长风范

从照片中可见，向华荣虽然已届85岁高龄，但精神状态极佳。他身穿一套深色笔挺西装，搭配整齐的恤衫和领带，显得十分庄重。他面带亲切的笑容，与热情拥抱他的梁思浩合照，眼神温和，气色红润，看起来非常健康、开心，尽显慈祥大家长的风范。

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向展鹏曾参加《中年好声音2》闯乐坛

同场的还有向华荣的儿子、「向氏最神秘后人」向展鹏（Jeffrey）。从事保险业的向展鹏近年因参加TVB歌唱节目《中年好声音2》而为观众所认识，虽然最终未能晋级，但其歌唱实力已获肯定。梁思浩在帖文中也特别「预祝Jeffrey录制新唱片一切顺利」，透露了向展鹏即将有新的音乐作品，正式朝歌手之路迈进。

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