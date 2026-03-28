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李安搁置李小龙传记电影 重锤史诗新片《金山》 章子怡陈法拉携手主演

影视圈
更新时间：08:00 2026-03-28 HKT
发布时间：08:00 2026-03-28 HKT

进军国际的大导演李安自2019年《双子任务：叠影危机》后，终于有新作，外媒报道指其新作《金山》（Gold Mountain）找来内地影后章子怡担正主演，亦是二人继《卧虎藏龙》后，相隔25年再度合作，消息一出即引发热烈讨论。

《金山》下月美国开拍 

据指李安执导的史诗巨作《金山》筹备工作已进入最后阶段，预计下个月就会在美国加州正式开拍。章子怡凭借李安执导的《卧虎藏龙》中「玉娇龙」一角，成功闯进荷里活，如今师徒再合作，必定引起哄动。

章子怡陈法拉参演

除了章子怡，陈法拉都有份演出。陈法拉近年在荷里活已站隐阵脚，先演出Marvel电影《尚气与十环帮传奇》，去年又与哥连法奴（Colin Farrell）主演《小人物之歌》。
李安原本筹备多时的李小龙传记电影，则暂时搁置，重注制作新片。新片《金山》改编自美籍华裔作家张波（C. Pam Zhang）的畅销小说《How Much of These Hills Is Gold》，讲述在美国淘金热末期两名美籍华裔孤儿在残酷的西部荒野中求生的血泪故事。电影制作费估计超过3,000万美元（约2.35亿港元），剧本找来美剧《弹珠人生》的韩裔编剧郑寒率（Hansol Jung）操刀，还有曾以《引力边缘》、《飞鸟侠》、《复仇勇者》连拿3座奥斯卡奖的金像摄影师Emmanuel Lubezki加入幕后团队，阵容强大。

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