韩星李尚宝逝世终年44岁 死因成谜警方介入调查 生前患抑郁症 2022年卷入吸毒事件

南韩实力派演员李尚宝（이보현）惊传于3月26日身亡，终年44岁。他曾主演《基督山小姐》、《优雅的帝国》等韩剧，去年才签约新公司准备再出发。据韩媒今日（27日）报导，警方在接获家属报案后已介入处理，目前正针对其确切死亡原因展开调查。李尚宝的经理人公司对此回应，表示正在了解情况，确认后会再发布正式立场。

李尚宝于2006年出道

出生于1981年的李尚宝，在2006年以KBS2电视剧《透明人崔长洙》正式出道。此后，他活跃于多部知名作品中，包括《媳妇的全盛时代》、《坏爱情》以及JTBC的《私生活》等，以多样的角色形象为观众所熟知。

李尚宝曾参演多部韩剧

近年，李尚宝的演艺事业更上一层楼，在KBS2的热门剧集《基督山小姐》和《优雅的帝国》中担纲主演，以其稳定的演技和强大的存在感获得了广泛认可。此外，他亦在电影圈发展，曾于2013年参演电影《伟大的隐藏者》，但其后他因私人理由曾停工三年再回归幕前。

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李尚宝曾被指吸毒

李尚宝曾在2022年卷入吸毒风波，一度对其形象造成冲击。然而，经过警方调查后，证实该事件起因于他所服用的抑郁症处方药物，仅是一场误会。最终，警方以证据不足为由结束调查，还他清白。尽管经历了巨大的冤屈，李尚宝并未被击倒，他对演戏的热情丝毫未减，并以回归作品的实际行动证明自己，赢得了粉丝与外界的温暖支持。

据悉，李尚宝去年才与新的经理人公司签约，正积极评估下一部作品，准备再次出发。在事业重启、准备再创高峰之际传出噩耗，让外界倍感惋惜与不舍。

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