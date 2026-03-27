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前港姐李清心怀孕经历恐怖 下体狂流血染红卫生巾胎儿心跳曾消失 富二代老公旨呈反应曝光

影视圈
更新时间：21:00 2026-03-27 HKT
发布时间：21:00 2026-03-27 HKT

2017年落选港姐李清心（Katarina）今日（27日）在IG宣布再度怀孕，但今次陀B可谓惊险重重，当她向妈咪和朋友公布喜讯后，下体不停流出暗红色的分泌物，但因周数太短仍未听到心跳，虽然休息一星期才能知结果，搞到她的心情跌入谷底。

李清心曾为富二代男星旨呈诞下儿子

李清心在2023年曾宣布诞下儿子，当时曾有报道指原来李清心的老公是参加《全民造星III》、富二代男星旨呈（邝旨呈），消息曝光后李清心即删除报喜帖文，《星岛头条》亦曾就喜讯联络过旨呈经理人，不过对方仅表示：「多谢，但系私人生活唔回应。」

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李清心分享她的恐怖怀孕经历

李清心今日在IG贴上一段影片分享她的恐怖怀孕经历，影片一开始，李清心兴奋地向妈妈和朋友公布喜讯，不过喜悦的气氛瞬间被打破，她发现自己下体流出暗红色分泌物，结果她火速走急症室，看到李清心先后晒出染有啡血和鲜血的卫生巾，情况令人担心，李清心还说：「可惜因怀孕周数太小，超声波检查乜嘢都照唔到，亦听唔到心跳，唯有休息一个礼拜再覆诊，睇吓有冇心跳。呢个礼拜真系好漫长，心情跌落谷底。」

李清心重返工作岗位流血情况终停止

李清心称下体出血的情况一直持续不停：「呢一刻发现原来真系好难唔忧虑，我将忧虑交畀神，我好想做好生活嘅每一样嘢，想返工、又想陪个仔，想做运动同建立自己嘅兴趣，但系我嘅身体原来系最需要休息，突如其来嘅病假，令我重新审视生活嘅优先次序。」直到覆诊当日，李清心说：「我终于听到心跳声，虽然血仲系流唔停，但系BB每个礼拜都有长大，屋企人知我唔行得，仲特登用轮椅推我出去，等我可以唞吓气。」最奇妙的是，李清心称在需要重返工作岗位的第一天，流血的情况就完全停止了：「2026年，我又要做妈妈喇。」

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