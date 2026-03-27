黎瑞恩长女曾凯栭大学毕业 小恩子泪崩发文：你哋终于长大 曾嫁入豪门单亲抚养子女

现年53岁的黎瑞恩，是90年代备受力捧的玉女歌手，当年凭《发誓》、《一人有一个梦想》及《爱你这样傻》爆红，然而在事业高峰期，她选择为爱淡出，跟金利来太子爷曾智明结婚，育有一对子女，分别是长女曾凯栭（Sheree）及幼子曾浩儒（Tyrone），但在2014年传出曾智明身边出现小三，同年二人离婚，黎瑞恩独力抚养子女，并送他们到澳洲留学，今日（27日）黎瑞恩在社交平台宣布长女大学毕业，并分享囡囡的成长片段，获得不少网民祝福。

黎瑞恩长女曾凯栭大学毕业

黎瑞恩长女曾凯栭大学毕业，妈妈黎瑞恩在社交平台，分享了多张温馨的毕业礼合照，并感触良多地写道：「由你幼稚园毕业到你大学毕业，我都从未缺席过。」见到女儿穿上毕业袍站上台的一刻，她形容自己「好像开水喉一样眼泪涌出，心情真系非笔墨所能形容」。

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黎瑞恩发文感谢上天

黎瑞恩回忆道：「20几年我见证你由一粒豆，变成今日可以同我倾心事、车我去做街、提我『Mom你咁样唔得㗎』等等，我真系觉得好奇妙。好感恩上天将你两个赐俾我，虽然有时好劳气，但系有98%都系开心嘅。」面对长大成人的女儿，她没有给予过多的人生意见，只简单嘱咐：「你嘅人生自己话事，我只想你健康同快乐就够喇。」

黎瑞恩曾嫁金利来太子爷曾智明

黎瑞恩的单亲妈妈之路绝不平坦，在2014年，她与金利来太子爷曾智明传出婚变，当时有传曾智明在内地有第三者，更有报导指「小三」比黎瑞恩年轻20年，终令12年的婚姻走向尽头。离婚后，黎瑞恩孭起照顾一对年幼仔女的重担，复出工作外，亦送一对子女对澳洲留学，现在长女大学毕业，网民纷纷送上祝福，并感叹黎瑞恩终于苦尽甘来。

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黎瑞恩独力照顾子女？