HBO《哈利波特》2026圣诞上架 预告片曝光角色造型 石内卜、妙丽由黑人演出

改编自英国作家罗琳（J.K.Rowling）的畅销小说《哈利波特》（Harry Potter）曾在全球掀起魔法热潮，这系列的小说曾在超过200国家出版，有80种语言版本，在2018年总销售量超过5亿，成为世界上最畅销小说之一。改编自小说的同名电影《哈利波特：神秘的魔法石》自2001年上映至今，已陪伴粉丝走过近四分之一个世纪，更是不少人的集体回忆。

新版哈利、荣恩、妙丽选角掀讨论

串流平台HBO昨日（26日）全球同步首发剧集版《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）的预告片，宣布铁定在2026年圣诞节正式开播，新版哈利(Dominic McLaughlin 饰)、荣恩(Alastair Stout 饰)、妙丽(Arabella Stanton 饰)的选角掀起讨论，但黑魔法防御术教授「石内卜」由黑人男星Paapa Essiedu饰演，却引发巨大争议，甚至收到死亡威胁。

相关阅读：剧集版《哈利波特》3主角出炉 石内卜由黑人男星Paapa扮演曾一度惹争议 将于今年夏季在英国开拍

影集版《哈利波特》跟足原著

今次HBO制作的《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）是《哈利波特》原作小说系列第一集，为了隆重其事，在2023年从逾3万名参与试镜的童星中，选出新版「哈利」由Dominic McLaughlin演出，他曾参演BBC剧集《Gifted》，「荣恩」由Alastair Stout演出，而「妙丽」则由Arabella Stanton担任。在近日公开的首段长达2分钟的预告中，剧情事跟足原著，由「哈利」寄居德思礼家庭揭开序幕，自从父母双亡，他在校内受到欺凌，回家亦遭「佩妮」姨姨等冷待，直至11岁生日收到来自霍格华兹魔法学校的入学通知书，人生从此改写。片段亦见其他主要角色包括「邓不利多校长」、「跩哥马份」、「石内卜」以及「海格」等造型，同时还收录了大量电影版遗漏的细节还有「佩妮」姨姨为「哈利」剪头发，无论怎样剪，头发都会自动还原的情节。亦有「哈利」收到来自霍格华兹的信件，校徽改为简洁的「H」字，而各学院的徽章及魁地奇制服亦经过重新设计，但细节仍严格跟随原著的描述。

石内卜由黑人男星演出惹争议

所有角色造型曝光后，不少人赞三位小主角「哈利」、「妙丽」及「荣恩」都符合原著的形象，亦有人说：「我感动得哭了3遍，剧集比电影的还原度更高。」不过黑魔法防御术教授「石内卜」由黑人男星Paapa Essiedu惹来大批粉丝争议，有人原著中「石内卜」并非黑人，若改为黑人演出随时被解读为涉及种族歧视，引发更多讨论与反弹声浪。Paapa Essiedu亦曾自爆接拍《哈利波特》后收到死亡恐吓，他忆述：「有人告诉我，一是辞演，一是被杀。」但他强调不会退缩，反而将负面声音转化为动力，令他更热衷将该角色塑造成属于自己的「石内卜」。而HBO Max的主席Casey Bloys亦有提及事件并指拍摄期间片场已加强保安。

相关阅读：《哈利波特》张秋已为人母！经典乌黑长发变金毛清爽短发判若两人